Das Freilichtmuseum Klockenhagen ist in die neue Saison gestartet. Es wird wieder viele Mitmachangebote und regelmäßige Vorführungen geben, so am historischen Sägegatter oder in der Flechtwerkstatt mit ihrer vergrößerten Ausstellungsfläche. Beliebte Schauobjekte sind die Schmiede oder die Tierscheune.

Geplant sind auch wieder ein Antik- und Kunstmarkt mit Pflanzenbasar, Schafschur, Kindertag und ein Modellbauwochenende. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden sich freuen, wenn wieder Besucher kommen, berichtet Museumschef Fried Krüger. Allerdings sei es schwer, unter den gegenwärtigen allgemein schwierigen und unsicheren Verhältnissen zu planen, sagt Krüger. So wisse man nicht, wie sehr sich die hohen Spritpreise auf die Besucherzahlen auswirken werden. Zudem werden auch die Betriebskosten des Museums nicht geringer.

Getreide wird auf Denkmalhof verarbeitet

Da die großen Themen Energie, Ressourcen und Kreislaufwirtschaft noch nie eine so große Rolle wie heute spielten, wolle man darauf im Museum im Kleinen reagieren, erläuterte der Museumschef weiter. Zum Beispiel dadurch, dass man den Besuchern zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, Ressourcen zu schonen und die Fruchtbarkeit von Äckern zu erhalten. Zudem wolle man stärker das, was im Freilichtmuseum produziert werde, auch hier verarbeiten. Krüger nennt zum Beispiel Getreide, das hier angebaut, in der Bockwindmühle gemahlen und in der Bäckerei verarbeitet wird. Oder Kartoffeln, die in der Gaststätte Verwendung finden sollen. Auch die Viehhaltung solle ausgeweitet werden.

Neben bewährten Angeboten möchten die Klockenhäger Museumsleute auch mit neuen Angeboten bei den Besucherinnen und Besuchern punkten. Bei einer dieser Veranstaltungen spielt die Bockwindmühle auf dem Gelände des Freilichtmuseum Klockenhagen eine Hauptrolle. Sie beeindruckt nicht nur mit ihrer hölzernen Mechanik, sondern auch mit den rhythmischen Geräuschen, die erzeugt werden. Warum nicht auf diesen Grundsound der Mühle elektronische Musik draufpacken?

Chill-Out-Tag am 17. August

Genau das soll am 17. August passieren. An diesem Tag wird zu einem Chill-Out-Tag auf den Museumshof eingeladen. Rumpelnd-melodischer Höhepunkt wird die Soundmühle sein. Erstmals soll dann auch eine extra auf den Mühlensound komponiertes Musikstück erklingen. Dafür konnte der Rostocker Musiker Daniel Nitsch gewonnen werden.

Man freue sich auch schon sehr auf die Leipziger Künstlergruppe Merkur & Venus Art, sagt Museumsmitarbeiter Frank Schabow. Unter dem Titel „Art inspired by Nature“ bestreitet sie die diesjährige Sommerausstellung des Museums. Zu sehen sein werden Landschaftsmalerei und aus Windholz gearbeitete Skulpturen, eingebettet in die Ostseelandschaft. Eröffnet wird die Ausstellung am 27. Mai.

Lutz Donath arbeitet ehrenamtlich auf dem Museumshof und betreut das Sägewerk. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Wollstube im Freilichtmuseum lädt am 25./26. Juni zum Tuchmarkt ein. Der interessierte Besucher wird alles rund um das Thema Stoff und Wolle finden. Von der Herstellung eines Fadens bis zu einer reichen Auswahl an fertigen Stoffen reicht das Sortiment.

Zur Zeit richten die Museumsleute aber erst einmal ihre Augen auf Ostern. Am 17. April stehen eine österliche Tierschau, das Backen von Osterkuchen, Handwerkervorführungen, Mitmachaktionen, Ostereiersuchen auf dem Museumshof und Oster-Gottesdienst auf dem Programm.

Dass man trotz der schwierigen Gesamtlage dennoch mit Optimismus in die neue Saison gehe und den Besucherinnen und Besuchern einen entspannten Aufenthalt bieten könne, sei auch und nicht zuletzt dem großen Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu verdanken, sagt Krüger. Es sei erfreulich, dass man in Sachen ehrenamtliches Engagement deutlich zulegen konnte und sich mittlerweile auf sechs Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler stützen könne. Stellvertretend nennt er Lutz Donath. Er hat mit viel Aufwand über den Winter das Sägewerk in einen Top-Zustand versetzt und bedient nun ein- bis zweimal in der Woche das Sägegatter.

