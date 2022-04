​Freitzeitliga: Löbnitz und Kenz gewinnen im Gleichschritt

Ribnitz-Damgarten

Vier Zeitstrafen, vier Neunmeter und zwei Platzverweise. Am dritten Spieltag der Freizeitliga gab es für die Schiedsrichter reichlich zu tun. Satte 26 Mal musste nach Toren zudem auf den Anstoßpunkt gezeigt werden. Siegreich waren dabei einmal mehr der BSV Löbnitz 53 und die SG Einheit Kenz. Beide Teams siegten und bleiben ohne einen Punktverlust. Löbnitz bleibt dank des besseren Torverhältnisses Tabellenführer, Kenz demzufolge Zweiter. Bartelshagen I ist mit sieben Punkte Dritter.

Tabellenletzter ist nach einer Strafe des Sportgerichts Gelbensande mit minus 32 Punkten. Das Sportgericht der Liga hatte den Gelbensandern eine Strafe von minus 36 Punkten aufgedrückt, also eine komplette Halbserie – keine ganze Saison, wie irrtümlich berichtet (wir bitten um Entschuldigung). Nach dem Sieg gegen Böhlendorf vergangene Woche haben die Grashopper mit dem Remis gegen Wustrow von diesen 36 Punkten bereits 4 aufgeholt.

SV Gelbensander Grashopper – TSV Wustrow 1:1 (0:1): Torfolge: 0:1 Paul-Artur Rux (25.), 1:1 Sven Windisch (58.)

Wustrow machte das Spiel, doch Gelbensande schoss die Tore. So gingen die Fischländer zwar durch einen Eigentor in Führung, verpassten es in der Folgezeit jedoch, nachzulegen und mussten sich so mit einem Unentschieden zufriedengeben.

BSV Löbnitz 53 – SV Rot-Weiß Trinwillershagen 2:1 (1:0): Torfolge: 1:0 Maik Berndt (30., Foulneunmeter), 2:0 Karsten Peters (40., Foulneunmeter), 2:1 Andreas Seidlitz (53.)

Der amtierende Meister bestimmte zwar von Beginn an die Szenerie und spielte nach einer Zeitstrafe (13.) sogar in Überzahl. Zwei Strafstöße mussten aber herhalten, um in Führung zu gehen. Mit dem Anschlusstreffer nahm die Partie dann noch einmal Fahrt auf, letztlich behielten die Hausherren die drei Punkte aber verdient bei sich.

KVG Blau-Weiß Damgarten – SG Blau-Weiß Ahrenshagen 2:1 (2:1): Torfolge: 0:1 Paul-Eric Huisinga (15.), 1:1 Karsten Kuchenbecker (20.), 2:1 Stefan Braun (28.)

In einem kampfbetonten Spiel verzeichneten beide Seiten ihre Tormöglichkeiten. So verschossen die Damgartner unter anderem einen Neunmeter (35.) und gingen am Ende als glücklicher Sieger vom Platz.

SV Darßer Kicker – Ribnitzer SV 1919 1:5 (0:4): Torfolge: 0:1, 0:2, 0:3, 0:5 Sebastian Skupke (13., 22., 27., 45.), 0:4 Chris Hirschmann (30.), 1:4 Thomas Dietsch (50.)

Die Darßer verpennten die erste Hälfte komplett und lagen schon zur Pause aussichtslos zurück. Als die reguläre Spielzeit dann bereits abgelaufen war, wurde es noch einmal wild. Nach einem Zweikampf bekamen sowohl RSV-Kicker Chris Hirschmann als auch der Darßer Tobias Sperr einen Platzverweis, ehe in der Nachspielzeit der überragende Vierfachtorschütze Sebastian Skupke auch noch eine Zeitstrafe abbrummen musste.

SV 1927 Bartelshagen I – PSV Ribnitz-Damgarten 5:2 (2:1): Torfolge: 1:0 Stefan Reuter (10., Eigentor), 2:0 Marco Erdmann (20.), 2:1 Alex Hohmann (26.), 2:2 Steve Seidel (32.), 3:2 Steffen Löhrig (36.), 4:2 Nico Fink (47.), 5:2 Matthias Engel (49.)

Die Bartelshäger schienen spätestens Mitte der ersten Hälfte auf die Siegerstraße abzubiegen, eine „Bogenlampe“ (26.) und ein sehenswerter Treffer von Steve Seidel brachten die Polizeifußballer jedoch zurück ins Spiel. Der Vorjahresvierte spielte jedoch cool weiter und sicherte sich so verdient seinen zweiten Saisonsieg.

SG Einheit Kenz – SG Wöpkendorf 3:2 (1:2): Torfolge: 0:1 Toni Jäger (10.), 1:1, 2:2 Toni Böhm (18., 32.), 1:2 Henry Braun (26., Foulneunmeter), 3:2 Philip Schumacher (55.)

Vor mehr als 100 Zuschauern taten sich die Kenzer schwer und leisteten sich zahlreiche Fehlabspiele im Spielaufbau. Die Wöpkendorfer wussten dies zu nutzen und führten zweimal. Als die Hausherren dann zehn Minuten vor dem Ende ihre zweite Zeitstrafe kassierten, witterte die SGW sogar die Chance zum Sieg. Es kam jedoch anders.

4. Spieltag, Mittwoch 20. April, 19 Uhr: SG Wöpkendorf – KVG Blau-Weiß Damgarten, SG Blau-Weiß Ahrenshagen – SV Darßer Kicker, PSV Ribnitz-Damgarten – SG Einheit Kenz, SV Volkssport Böhlendorf – BSV Löbnitz 53, Ribnitzer SV 1919 – SV Gelbensander Grashopper, SV Rot-Weiß Trinwillershagen – SV 1927 Bartelshagen I.

