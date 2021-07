Freizeitkicker in Nordvorpommern in Torlaune: So lief der 2. Spieltag

Ribnitz-Damgarten

Am zweiten Spieltag der Freizeitligasaison 2021 hielten es die Fußballer aus Nordvorpommern am Mittwochabend mit der Defensive nicht ganz so ernsthaft. Durchschnittlich sechs Treffer fielen pro Spiel, allein der SV Rot-Weiß Trinwillershagen ließ es gegen die SG Blau-Weiß Ahrenshagen gleich neunfach krachen und sprang damit auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem BSV Löbnitz 53.

PSV Ribnitz-Damgarten – SG Einheit Kenz 0:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 Toni Böhm (8.), 0:2 Mathias Scholz (33.), 0:3, 0:4 Christian Scholz (57., 60.)

Beim amtierenden Meister zeigten sich die Kenzer vom Anpfiff weg überlegen. Spätestens als Mathias Scholz kurz nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 gestellt hatte, gab sich der PSV geschlagen und hatte am Ende sogar Glück, dass die Kenzer äußerst fahrlässig mit ihren Chancen umgingen.

SV Volkssport Böhlendorf – SV Gelbensander Grashoppers 4:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 Steffen Beckmann (2.), 2:0 Uwe Günther (8.), 2:1 Tom Linke (27.), 3:1 Christian Hering (40.), 3:2 Christian Köster (45.), 4:2 Heiko Pauli (55.)

Beide Seiten begegneten sich auf Augenhöhe, doch während die Gäste ihre ersten Chancen versiebten, zeigte sich Böhlendorf eiskalt. Diesen Vorsprung gaben die Hausherren anschließend nicht wieder her und sicherten sich die ersten drei Saisonpunkte.

SG Wöpkendorf – SV Darßer Kicker 1:3 (1:2)

Torfolge: 1:0 Jochen Müller (6.), 1:1 Mario Range (10.), 1:2 Steffen Manzei (23.), 1:3 Tobias Krüger (35.)

Nachdem die Darßer am ersten Spieltag unter die Räder gekommen waren, zeigten sie in Dettmannsdorf-Kölzow eine starke Vorstellung. So war es SGW-Keeper Alexander Bieske zu verdanken, dass die Wöpkendorfer Niederlage nicht höher ausfiel.

TSV Wustrow – KVG Blau-Weiß Damgarten 7:0 (2:0)

Torfolge: 1:0, 7:0 Sebastian Vogel (22., 56.), 2:0, 4:0 Hannes Plath (24., 35.), 3:0 Mathias Kaiser (33.), 5:0 Uwe Permien (45.), 6:0 Christian Uhlich (55.)

KVG-Keeper Enrico Wöllert stand sofort unter Dauerbeschuss. Wenn der Torsteher geschlagen war, retteten zunächst Latte und Pfosten. Mit dem 1:0 durch Sebastian Vogel war der Bann dann gebrochen und die Wustrower kamen zu einem souveränen Heimsieg.

SV Rot-Weiß Trinwillershagen – SG Blau-Weiß Ahrenshagen 9:2 (3:2)

Torfolge: 1:0 Robin Dikow (2. Eigentor), 1:1 Paul-Eric Huisinga (5. Foulneunmeter), 2:1, 7:2 Nico Siems (7., 51.), 2:2 Silvio Bornemann (16.), 3:2, 8:2 Marko Buddenhagen (29. Foulneunmeter, 53.), 4:2 Eric Erichson (33.), 5:2, 9:2 Robert Lassahn (41., 55.), 8:2 Harry Kutzer (48. Foulneunmeter)

Knapp 100 Zuschauer sahen ein rassiges Nachbarschaftsduell, in dem die Gäste zunächst zweimal ausgleichen konnten. Mit zunehmender Spieldauer agierte Trin jedoch klar überlegen und kam zu einem Kantersieg.

BSV Löbnitz 53 – SV 1927 Bartelshagen I 4:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 Karsten Peters (14.), 2:0, 4:0 Sven Stürmer (45., 50.), 3:0 Oliver Bollhagen (48.)

Nach anfänglicher Abtastphase zeigten die Bartelshäger deutlich, dass sie nicht zum Versteckspielen angereist waren. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der erst nach dem 2:0 durch Sven Stürmer beendet wurde.

3. Spieltag, Mittwoch, 7. Juli, 19 Uhr: KVG Damgarten – Ribnitzer SV, Einheit Kenz – Rot-Weiß Trinwillershagen, SV Gelbensander Grashopper – TSV Wustrow, SV Bartelshagen I – Blau-Weiß Ahrenshagen, BSV Löbnitz – SG Wöpkendorf, Darßer Kicker – SV Böhlendorf.

Von Jule Buß