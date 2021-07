Freizeitliga NVP: BSV Löbnitz gewinnt Spitzenspiel

Ribnitz-Damgarten

Knapp 500 Zuschauer verfolgten am Mittwoch den 5. Spieltag der Freizeitkicker aus Nordvorpommern. Knapp die Hälfte der davon erlebte in Löbnitz ein echtes Spitzenspiel zwischen zwei guten Teams. Am Ende behielt die Heimmannschaft die Oberhand. Der BSV bleibt Tabellenführer und ebenso wie der Tabellenzweite SV Rot-Weiß Trinwillershagen ohne einen Punktverlust. Der Ribnitzer SV klettert auf Platz drei.

Bei den Torschützen setzte sich Etienne Gnoth vom PSV Ribnitz-Damgarten mit nun acht Treffern an die Spitze. Es folgt das Löbnitzer Gespann um Sven Stürmer und Karsten Peters, die jeweils siebenmal einnetzten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

KVG Blau-Weiß Damgarten – SV Rot-Weiß Trinwillershagen 0:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 Marko Buddenhagen (6.), 0:2 Andreas Seidlitz (40.), 0:3 Mathias Schinkowsky (49.), 0:4 Eric Erichsson (52.)

Die Gäste agierten überlegen, die KVG verzeichnete ihrerseits jedoch auch eine Handvoll Großchancen. Die Triner hatten jedoch mit Marko Buddenhagen den besten Mann auf dem Platz in ihren Reihen. Nachdem „Budde“ sich zunächst selbst durchtankte und zum 0:1 traf, legte er anschließend zweimal mustergültig auf.

SG Wöpkendorf – SV Volkssport Böhlendorf 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 Patrick Fürstner (16.), 1:1 Christian Hering (56.)

„Wir hatten mehr Torchancen als in den ersten vier Spiel zusammen“, meinte SGW-Coach Andreas Gohlke nach dem Spiel und schob hinterher: „Was wir allerdings daraus machen, geht auf keine Kuhhaut.“ Tatsächlich vergab die SGW allerbeste Torchancen und bekam kurz vor dem Ende die Quittung.

BSV Löbnitz 53 – TSV Wustrow 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 Oliver Bollhagen (37.), 2:0 Karsten Peters (46.)

Christian Thum musste mit dem TSV Wustrow eine 0:2-Pleite im Spitzenspiel einstecken. Quelle: Jule Buß

Beide Seiten agierten couragiert, wenngleich die Abwehrreihen lange Zeit dominierten. So war es dem überragenden Oliver Bollhagen vorbehalten, die Löbnitzer in Führung zu schießen. Als die Wustrower nach einer Zeitstrafe für Felix Schubert (41.) in Unterzahl gerieten, packte Löbnitz den Deckel drauf.

SV Gelbensander Grashoppers – PSV Ribnitz-Damgarten 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1, 0:2, 0:3 Etienne Gnoth (11., 37., 58.)

Nachdem der amtierende Meister früh in Führung gegangen war, gestaltete Gelbensande das Spiel mit zunehmender Spieldauer ausgeglichen. Ein schöner Freistoßtreffer durch Torjäger Etienne Gnoth besiegelte dann aber nach dem Wiederanpfiff die Heimniederlage.

SV 1927 Bartelshagen I – SG Einheit Kenz 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 Steffen Löhring (12.), 1:1 Toni Böhm (40.), 2:1 Sandro Slomski (51.)

In der Offensive präsentierten sich die Kenzer spielfreudig, vergaßen dabei jedoch immer wieder die Abwehrarbeit. So nutzten die Hausherren die freien Räume immer wieder für Konter und gewannen verdient.

SV Darßer Kicker – Ribnitzer SV 1919 2:3 (1:3)

Torfolge: 0:1 Birk Bischoff (3.), 1:1, 1:3, 2:3 Thomas Dietsch (16., 29. Eigentor, 56.), 1:2 Alexander Schwab (20.)

Nachdem die Darßer im ersten Durchgang stets einen Schritt zu spät kamen, drängten sie die ersatzgeschwächten Ribnitzer nach der Pause in die Defensive. In Überzahl gelang sogar der Anschluss (56.), anschließend lief jedoch die Zeit davon.

6. Spieltag, Mittwoch, 28. Juli, 19 Uhr: SV Böhlendorf – SV Bartelshagen I, KVG Damgarten – Blau-Weiß Ahrenshagen, TSV Wustrow – SG Wöpkendorf, PSV Ribnitz-Damgarten – Darßer Kicker, SV Rot-Weiß Trinwillershagen – Grashoppers Gelbensande, Ribnitzer SV – BSV Löbnitz.

Von Jule Buß