Freizeitliga NVP: Kenz geht als Tabellenführer in den zweiten Spieltag

Kenz/Ribnitz-Damgarten

Endlich wieder Freizeitliga Nordvorpommern: Am vergangenen Mittwoch starteten die Freizeitkicker aus Nordvorpommern in ihre 66. Saison und boten den Zuschauern dabei einiges. Mehr als vier Tore fielen im Durchschnitt. Zeitstrafen oder sogar Platzverweise waren dagegen Fehlanzeige. Fußballherz, was willst du mehr? Besonders treffsicher zeigten sich die Spieler der SG Einheit Kenz. Sie bezwangen die KVG Blau-Weiß Damgarten mit 5:0 und sicherten sich damit die Tabellenführung vor Vorjahresmeister Löbnitz, der die SG Wöpkendorf mit 4:0 besiegte. Am Mittwoch findet der zweite Spieltag statt.

SV 1927 Bartelshagen I – SG Blau-Weiß Ahrenshagen 1:1 (1:0): Torfolge: 1:0 Benjamin Zierk (28.), 1:1 Manuel Bauer (50.)

Jan Ponwitz, der in den letzten Jahren stets der beste Torschütze der Ahrenshäger war, brachte diesmal seine Offensivkollegen aus Bartelshagen zur Verzweiflung. Im Tor der Gäste parierte Ponwitz mehrfach stark und sicherte seinen Farben einen Punkt.

SV Grashoppers Gelbensande – SV Rot-Weiß Trinwillershagen 5:4 (3:0): Torfolge: 1:0, 3:0 Paul-Artur Rux (8., 26.), 2:0, 4:1, 5:2 Sven Windisch (14., 36., 42.), 3:1, 4:2 Eric Erichson (31., 41.), 5:3 Marko Buddenhagen (55.), 5:4 Mathias Labuzinski (57. Eigentor)

SV Darßer Kicker – TSV Wustrow 1:1 (0:1): Torfolge: 0:1 Hannes Plath (22.), 1:1 Thomas Dietsch (33. Handneunmeter)

Im Derby begegneten sich beide Mannschaften mit offenem Visier. An der Treffsicherheit werden die Teams dabei im weiteren Saisonverlauf noch arbeiten müssen. So vergaben beide Seiten zahlreiche Torchancen und trennten sich am Ende leistungsgerecht.

BSV Löbnitz 53 – SG Wöpkendorf 4:0 (0:0): Torfolge: 1:0 Sebastian Lißner (34.), 2:0 Oliver Bollhagen (44.), 3:0 Christoph Rühling (46.), 4:0 Marko Frank (55.)

120 Zuschauer sahen, wie der Vorjahresmeister sich zunächst schwertat und später zahlreiche Chancen liegenließ. Mit dem 1:0 durch Sebastian Lißner (34.) war der Bann jedoch gebrochen und die Hausherren kamen zu einem verdienten Heimsieg.

SG Einheit Kenz – KVG Blau-Weiß Damgarten 5:0 (3:0): Torfolge: 1:0, 2:0 Toni Böhm (7. Foulneunmeter, 18. Handneunmeter), 3:0 Christian Scholz (19.), 4:0, 5:0 Mathias Scholz (38., 55.)

Nachdem beide Seiten zunächst verhalten begannen, fackelten die Kenzer nach zwei Neunmetertoren anschließend ein Feuerwerk ab.

Ribnitzer SV 1919 – SV Volkssport Böhlendorf 2:2 (1:1): Torfolge: 0:1 Steffen Beckmann (16.), 1:1 Sebastian Skupke (18.), 2:1 Alexander Schwab (35.), 2:2 Uwe Günther (43.)

Spielerisch ließen beide Teams noch zu wünschen übrig. Dafür geizten beide Seiten nicht mit Einsatz und trennten sich am Ende leistungsgerecht.

2. Spieltag, Mittwoch, 6. April, 18.30 Uhr: SG Blau-Weiß Ahrenshagen – SG Einheit Kenz; SV Darßer Kicker – KVG Blau-Weiß Damgarten; SG Wöpkendorf – SV 1927 Bartelshagen I; SV Volkssport Böhlendorf – SV Grashoppers Gelbensande; Ribnitzer SV 1919 – TSV Wustrow; PSV Ribnitz-Damgarten – BSV Löbnitz 53.

Von Jule Buß