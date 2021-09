Ribnitz-Damgarten/Löbnitz

Da war reichlich Spannung drin. In den Halbfinalspielen der Freizeitliga Nordvorpommern liefen die Mannschaften am vergangenen Mittwoch zur Hochform auf und boten den insgesamt knapp 280 Zuschauern spannende Spiele, viele Tore und am Ende sogar ein packendes Neunmeterschießen. Am Samstag kommt es nun auf dem Vereinsgelände der SG Wöpkendorf in Dettmannsdorf-Kölzow zu den Finalspielen. Im Spiel um den Bronzeplatz stehen sich dabei ab 12.30 Uhr der SV 1927 Bartelshagen I und der Ribnitzer SV 1919 gegenüber. Ab 14.15 Uhr steht dann das große Finale zwischen dem BSV Löbnitz 53 und dem TSV Wustrow an. Zuschauer werden gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze zu benutzen.

Die Halbfinalspiele

BSV Löbnitz 53 – SV 1927 Bartelshagen I 5:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 Steffen Löhring (5.), 1:1, 4:1 Oliver Bollhagen (30., 57.), 2:1, 5:1 Mathias Engel (43. Eigentor, 59. Eigentor), 3:1 Sven Stürmer (48.)

Die Bartelshäger suchten ihr Heil vom Anpfiff weg in der Offensive und belohnten sich durch das schnelle 0:1. Die favorisierten Löbnitzer brauchten dagegen lange, um ins Spiel zu finden, und kamen erst in der letzten Minute der ersten Hälfte zum Ausgleich. Nach der Pause machten sich die Hausherren dann auf den Weg, das Spiel zu drehen, als es auf der Gegenseite plötzlich die große Chance für die erneute Bartelshäger Führung gab. Sascha Beier verpasste es allerdings, vom Neunmeterpunkt aus seine Farben in Führung zu bringen. Er schoss den Ball an die Latte (41.). Als dann zwei Minuten später Mathias Engel ins eigene Tor traf, war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen und Löbnitz kam zu einem Sieg, der am Ende deutlich zu hoch ausfiel.

Ribnitzer SV 1919 – TSV Wustrow 9:8 n.N. (4:4 n.V., 4:4, 1:3)

Torfolge: 0:1 (Sebastian Schult, 1. Minute, Eigentor), 0:3 Tony Jaster (27., Eigentor), 0:2 Sebastian Vogel (8.), 1:3 Alexander Wesselburg (29. Eigentor), 2:3 Robert Niemeyer (36.), 3:3, 4:4 Alexander Schwab (37., 56.), 3:4 Christian Thum (45.)

Als RSV-Keeper Tony Jaster nach 27 Minuten auch noch ins eigene Tor traf, schien die Partie entschieden. RSV-Trainer Dietrich Brunk nahm seinen Schlussmann, der auch vor dem 0:1 gepatzt hatte, jedoch in den Schutz: „Tony ist seit Jahren ein Garant für unsere Siege. Wenn ein Torwart einen Fehler macht, ist der Ball halt meistens im Tor.“ Knapp eine Stunde später war die Gefühlslage bei Brunk dann gemischt: „Wir waren erst mausetot, kommen dann bärenstark zurück und stehen am Ende doch mit leeren Händen da. Mein Glückwunsch an den TSV Wustrow.“ Die Wustrower hatten nach der komfortablen 3:0-Führung mit „Bruder Leichtfuß“ gespielt und mussten nach der regulären Spielzeit noch in die Verlängerung. Hier beäugten sich beide Seiten über zehn Minuten, ehe es nach einer Zeitstrafe für den Wustrower Hannes Plath noch einmal hektisch wurde. Es folgte der große Showdown im Neunmeterschießen mit dem glücklichen für die Fischländer.

Von Robert Niemeyer