Ribnitz-Damgarten/Gelbensande

Alle Drohungen vom Sportgericht hatten nicht geholfen. „Jeder weitere Verein, der nachweislich bewusst Spieler einsetzt, die nicht spielberechtigt sind, wird für das laufende und folgende Jahr vom Spielbetrieb ausgeschlossen“, hieß es erst vor zwei Wochen in einem Urteil gegen den SV Gelbensander Grashopper. Die Randrostocker hatten damals einen Spieler unter einem falschen Namen eingesetzt und waren dafür mit einem Abzug von 36 Punkten bestraft worden. Die Strafe war im Internet auf der Facebook-Seite der Freizeitliga kontrovers diskutiert worden.

Für die Gelbensander kam der Punktabzug sportlich einer Katastrophe gleich. So waren die Grashoppers beinahe chancenlos, wenigstens noch den vorletzten Tabellenplatz zu belegen. Sie hatten in ihrer Stellungnahme selbst mit dem Rückzug „gedroht“. Jetzt folgte der Ausschluss durch Sportgericht.

Novum in 66 Jahren Liga-Geschichte

Was war passiert? Anstatt nach der drakonischen Strafe die Regeln der Freizeitliga einzuhalten, setzten die Gelbensander weiter nicht spielberechtigte Akteure ein. Der Vorwurf diesmal: Es kam in allen drei Spielen der bisherigen Saison ein Spieler zum Einsatz, der ebenfalls in der Herrenmannschaft der Gelbensander spielt und das Alter für ein doppeltes Spielrecht noch nicht erreicht hat.

Bei den Männern war der Spieler zudem unter seinem ersten Vornamen gemeldet worden und war von den Grashoppers bei den Punktspielen in diesem Jahr stets für die Öffentlichkeit ohne Angabe seines Namens aufgelaufen. In der Freizeitliga kam der Spieler dann unter seinem Zweit- und Drittnamen zum Einsatz. Der Schwindel flog auf und das Sportgericht machte seine Drohung wahr: Die Gelbensander wurden vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Strafen und Punktabzüge hatte es in den 66 Jahren der Freizeitliga immer mal wieder gegeben, der erneute Betrug und der Ausschluss der Gelbensander ist jedoch ein Novum.

Wie es jetzt weitergeht

Für die weitere Saison der Freizeitliga bedeutet das, dass alle verbleibenden Mannschaften nun einen freien Spieltag mehr haben. Das betrifft in dieser Woche den Ribnitzer SV, der gegen Gelbensande ein Heimspiel bestreiten sollte.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sämtliche Spiele der Gelbensander der Saison werden mit 0:3 gewertet. Der betroffene Spieler wird für eine Halbserie vom Spielbetrieb der Freizeitliga ausgeschlossen, sobald er spielberechtigt ist. Die anderen Spieler der Grashopper können sich ohne Wechselfrist anderen Mannschaften der Freizeitliga anschließen.

4. Spieltag, 20. April, 19 Uhr: SG Wöpkendorf – KVG Blau-Weiß Damgarten, SG Blau-Weiß Ahrenshagen – SV Darßer Kicker, PSV Ribnitz-Damgarten – SG Einheit Kenz, SV Volkssport Böhlendorf – BSV Löbnitz 53, SV Rot-Weiß Trinwillershagen – SV 1927 Bartelshagen I.

Von jb/ron