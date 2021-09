Freizeitliga Nordvorpommern: BSV Löbnitz fertigt amtierenden Meister ab

Ribnitz-Damgarten

Es hätte so spannend werden können am vergangenen Mittwoch. Mit dem BSV Löbnitz empfing der aktuelle Ligaprimus der Freizeitliga den amtierenden Meister vom PSV Ribnitz-Damgarten. Die Löbnitzer erwischten dabei einen Start nach Maß und führten durch Tore von Sven Stürmer (7.) und Sebastian Lißner (8.) schon früh mit 2:0. Anschließend kamen die Polizeifußballer jedoch besser ins Spiel und Jens Fichelmann stellte nach 18 Minuten den Anschluss wieder her. Mitten in die Ribnitzer Drangphase hinein schwächten die Gäste sich dann selbst. Torjäger Etienne Gnoth sah zunächst die Gelbe Karte und ließ sich anschließend zu einer Schiedsrichterbeleidigung hinreißen. Die Folge: Ein Platzverweis für Gnoth und eine 35-minütige Unterzahl für seine Farben. Die Löbnitzer nutzten die Überzahl konsequent. Sven Stürmer (38., 46., 60.), Rene Pundt (51.) und Oliver Bollhagen (56.) schossen schließlich einen 7:1-Kantersieg heraus. Während die Löbnitzer durch den Sieg ihre Meisterschaftsambitionen (1., 28 Punkte) unterstrichen, muss der PSV Ribnitz-Damgarten (7., 16) weiter um den Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften bangen.

Die weiteren Spiele:

SV Volkssport Böhlendorf – SG Blau-Weiß Ahrenshagen 5:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 Robert Sonnenberg (4.), 2:0 Christian Hering (24.), 3:0, 5:1 Steffen Beckmann (27., 55.), 3:1 Heiko Humbolt (36.), 4:1 Uwe Günther (45.). Pünktlich zur heißen Saisonphase kommen die Böhlendorfer in Fahrt. So gelang bereits der dritte Sieg in Folge, der aufgrund der schwachen Chancenverwertung nicht höher ausfiel.

SV Darßer Kicker – KVG Blau-Weiß Damgarten 3:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 Sven Plewka (12.), 1:1 Daniel Schreiber (22.), 2:1 Thomas Dietsch (43.), 2:2 Hendrik Vieweg (50.), 3:2 Rene Jürgens (55.). Beide Seiten lieferten eine unterhaltsame Partie ab. Dabei vergaben sie zahlreiche Chancen, so dass der Heimsieg am Ende glücklich erschien.

TSV Wustrow – SV Rot-Weiß Trinwillershagen 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 Mathias Kaiser (5.), 2:0 Jürgen Hakelberg (20. Eigentor), 3:0, 4:0 Hannes Plath (43. Handneunmeter, 57.). Seit mittlerweile mehr als vier Stunden sind die Triner torlos unterwegs. Dabei zeigten sie in Wustrow durchaus eine engagierte Leistung, blieben jedoch bis zum Ende glücklos.

SV 1927 Bartelshagen I – SV Gelbensander Grashopper 3:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 Sandro Slomski (20.), 2:0 Nico Fink (24.), 3:0 Benjamin Zierk (25.), 3:1 Christoph Krohn (35.). Sechs starke Minuten reichten den Hausherren, um den Punktedreier unter Dach und Fach zu bringen. Ansonsten lieferten sich beide Teams eine ausgeglichene Partie.

SG Wöpkendorf – SG Einheit Kenz 3:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 Frank Kinder (1.), 2:0 Sören Buck (12. Foulneunmeter), 3:0 Sven Köpke (14.), 3:1 Toni Böhm (17.). Nach der guten Anfangsphase zogen sich die Wöpkendorfer anschließend zurück und verließen sich auf Torsteher Alexander Bieske. Für die SGW war es bereits der dritte Sieg in Folge.

12. Spieltag, Mittwoch, 8. September, 18.30 Uhr: SG Einheit Kenz – SV Volkssport Böhlendorf, TSV Wustrow – SG Blau-Weiß Ahrenshagen, KVG Blau-Weiß Damgarten – BSV Löbnitz 53, PSV Ribnitz-Damgarten – SV 1927 Bartelshagen I, SV Rot-Weiß Trinwillershagen – Ribnitzer SV 1919.

Von Jule Buß