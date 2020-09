Die verkürzte Punktspielrunde der Fußball-Freizeitliga Nordvorpommern ist abgeschlossen. Dank des besseren Torverhältnisses schließt der PSV Ribnitz-Damgarten diese als Spitzenreiter vor Trinwillershagen ab. Am kommenden Mittwoch finden die Viertelfinals statt.

