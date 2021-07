Freizeitliga Nordvorpommern: Löbnitz baut Tabellenführung aus

Ribnitz-Damgarten

Die vierte Runde ist gedreht in der Freizeitliga Nordvorpommern. Der BSV Löbnitz 53 hat auch das vierte Spiel der Saison gewonnen. Mit 4:0 gewannen die Löbnitzer in Böhlendorf. Am Tabellenende gingen dagegen zumindest am Mittwoch die Lichter aus. Die SG Blau-Weiß Ahrenshagen schaffte es nicht, eine spielfähige Truppe in Kenz aufzubieten und verlor kampflos.

TSV Wustrow – SV Darßer Kicker 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 Jan Rinderknecht (8.), 2:0 Christian Thum (19.), 3:0 Hannes Plath (46.)

Knapp 100 Zuschauer sahen im Derby zunächst eine defensiv agierende Gästemannschaft. Diese Taktik ging jedoch nicht auf und so setzten die Darßer nach dem Wiederanpfiff alles auf Offensive. Die Chancenauswertung ließ jedoch zu wünschen übrig und so besiegelte Hannes Plath mit dem 3:0 den verdienten Heimsieg.

SG Wöpkendorf – SV Bartelshagen I 0:4 (0:0)

Torfolge: 0:1 Sascha Beier (34.), 0:2 Benjamin Zierk (51.), 0:3, 0:4 Arvid Beier (52., 57.)

Auch am vierten Spieltag fand der Vorjahreshalbfinalist aus Wöpkendorf nicht zu seiner Form. Während man defensiv zumindest eine Halbzeit gut spielte, trat man offensiv über die gesamte Spieldauer kaum in Erscheinung und musste eine verdiente Pleite einstecken.

PSV Ribnitz-Damgarten – KVG Blau-Weiß Damgarten 3:3 (3:3)

Torfolge: 0:1 Hendrik Vieweg (4.), 0:2 Sven Plewka (10. Foulneunmeter), 0:3 Christian Törber (15. Eigentor), 1:3, 3:3 Etienne Gnoth (21., 26. Foulneunmeter), 2:3 Steve Seidel (23.)

Fußballerisch boten die Teams zunächst Magerkost, dabei allerdings ein Torspektakel und eine tolle Aufholjagd. So machte der amtierende Meister einen 0:3-Rückstand noch vor der Pause wieder wett. Nach dem Wiederanpfiff verzeichnete die KVG leichte Chancenvorteile, die dünne Personaldecke setzte am Ende jedoch beiden Teams zu sehr zu, so dass es bei einem gerechten Unentschieden blieb.

SV Volkssport Böhlendorf – BSV Löbnitz 53 0:4 (0:1)

Torfolge: 0:1, 0:4 Karsten Peters (13., 50.), 0:2 Sven Stürmer (35.), 0:3 Christoph Rühling (36.)

Die Hausherren igelten sich vom Anpfiff weg hinten ein und kamen aus dieser Position über die gesamte Spieldauer nicht hinaus. So hatte der Tabellenführer leichtes Spiel und entschied die Partie durch zwei schnelle Tore nach dem Wiederbeginn.

Ribnitzer SV 1919 – SV Gelbensander Grashopper 1:1

Torfolge: 1:0 Lars Reuter (19.), 1:1 Philipp Pägelow (40.)

Ein leistungsgerechtes Unentschieden. In Halbzeit eins war der RSV spielerisch überlegen. In Halbzeit zwei hatten die Gäste das Chancenplus auf ihrer Seite.

SG Einheit Kenz – SG Blau-Weiß Ahrenshagen 3:0 (Entscheidung Sportgericht)

5. Spieltag, Mittwoch 21. Juli, 19 Uhr: KVG Damgarten – Rot-Weiß Trinwillershagen, SG Wöpkendorf – SV Volkssport Böhlendorf, SV Gelbensander Grashopper – PSV Ribnitz-Damgarten, SV Bartelshagen I – SG Einheit Kenz, BSV Löbnitz – TSV Wustrow. SV Darßer Kicker – Ribnitzer SV.

Von Robert Niemeyer