Freizeitliga Nordvorpommern: Siegesserien gerissen – Spitzenduo lässt Punkte liegen

Ribnitz-Damgarten

Zwei Siegesserien rissen am vergangenen Mittwoch in der Fußball-Freizeitliga Nordvorpommern. Sowohl der Spitzenreiter vom BSV Löbnitz 53 als auch der Tabellenzweite vom SV Rot-Weiß Trinwillershagen gingen erstmals nicht als Sieger vom Platz. Dennoch bleiben beide Teams an der Tabellenspitze. Bei den Torjägern baute Etienne Gnoth seinen Vorsprung mit nun neun Saisontreffern weiter aus.

SV Volkssport Böhlendorf – SV 1927 Bartelshagen I 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1, 0:3 Nico Fink (21., 57.), 0:2 Sandro Slomski (40.)

Die Bartelshäger bestimmten das Spiel, erzielten in den richtigen Momenten die Tore und gewannen verdient.

SV Rot-Weiß Trinwillershagen – SV Grashoppers Gelbensande 2:2 (2:1)

Torfolge: 0:1 Tom Linke (9.), 1:1 Marko Buddenhagen (12.), 2:1 Andreas Seidlitz (19.), 2:2 Martin Rusik (37.)

Die Gäste belohnten sich für einen mutigen Auftritt mit einem gerechten Ergebnis. Dabei hatte der Ex-Trainer Tom Linke die Gelbensander verdient in Führung gebracht. Anschließend kippte das Spiel, ehe die Grashoppers in der zweiten Hälfte wieder aufdrehten.

PSV Ribnitz-Damgarten – SV Darßer Kicker 2:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 Etienne Gnoth (4.), 1:1 Steffen Manzei (17.), 2:1 Christian Törber (57.)

Nachdem Torjäger Etienne Gnoth den PSV in Führung geschossen hatte, verlor der amtierende Meister den Faden. Die Darßer ließen jedoch reihenweise Hochkaräter liegen und wurden kurz vor dem Ultimo bitter bestraft.

KVG Blau-Weiß Damgarten – SG Blau-Weiß Ahrenshagen 8:2 (5:1)

Torfolge: 1:0, 6:1, 8:2 Karsten Kuchenbecker (5., 40., 59.), 2:0, 4:1, 5:1 Christian Puziak (7., 26., 28.), 3:0 Martin Behnke (10.), 3:1 Heiko Dinnebier (22.), 6:1 Hendrik Vieweg (52.), 6:2 Heiko Humboldt (54.)

Vom Anpfiff weg bestimmte die KVG das Spiel und schaffte es auch, ihre Überlegenheit im Ergebnis auszudrücken.

TSV Wustrow – SG Wöpkendorf 5:0 (5:0)

Torfolge: 1:0, 2:0 Hannes Plath (4., 8.), 3:0 Mathias Kaiser (20.), 4:0 Christian Thum (28.), 5:0 Christopher Winkler (30.)

Die Gäste hatten große Personalsorgen und mussten auf viele Spieler verzichten. Die vielen Änderungen machten sich dann im ersten Durchgang deutlich bemerkbar, ehe man nach dem Wiederanpfiff gut mithielt.

Ribnitzer SV 1919 – BSV Löbnitz 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 Sebastian Lißner (25.), 1:1 Robert Niemeyer (57.)

In einem guten Spiel mussten knapp 60 Zuschauer lange Zeit auf Torchancen warten. Nachdem Neuzugang Sebastian Lißner die Gäste in Führung brachte, sah es nach dem sechsten Saisonsieg der Löbnitzer aus. Die Ribnitzer gaben sich jedoch nie auf und kamen kurz vor dem Ende zum verdienten Ausgleich.

7. Spieltag, Mittwoch, 4. August, 19 Uhr: SV Böhlendorf – TSV Wustrow; SG Wöpkendorf – Ribnitzer SV; KVG Damgarten – Einheit Kenz; Darßer Kicker – Rot-Weiß Trinwillershagen; BSV Löbnitz – PSV Ribnitz-Damgarten; Grashoppers Gelbensande – Blau-Weiß Ahrenshagen.

Von Jule Buß