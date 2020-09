Ribnitz-Damgarten

Es war ein hart umkämpftes Spiel und eine denkbar knappe Entscheidung: Erst im Neunmeter-Schießen setzte sich der Ribnitzer SV im Viertelfinale der diesjährigen Saison der Fußball-Freizeitliga Nordvorpommern durch. Dennoch wird es im Halbfinale am Mittwoch kein Derby zwischen dem RSV und dem PSV Ribnitz-Damgarten geben. Hintergrund ist ein Urteil der Staffelleitung der Freizeitliga.

Im Anschluss an die Partie gegen Wöpkendorf war bekanntgeworden, dass die Ribnitzer im Viertelfinale einen Spieler unberechtigterweise eingesetzt hatten. Die Statuten der Freizeitliga besagen, dass ein Spieler unter 35 Jahren in dieser Saison nicht in einer anderen Mannschaft im aktiven Herrenbereich ein Pflichtspiel bestritten haben darf. Das war hier allerdings der Fall.

Anzeige

RSV-Spieler für Hinserie gesperrt

Die Wöpkendorfer legten somit Einspruch gegen das Ergebnis des Viertelfinals ein. Die Staffelleitung entschied zugunsten der SGW. Das Viertelfinalspiel wird am sogenannten grünen Tisch somit mit 3:0 für die SG Wöpkendorf gewertet. Der betroffene Spieler des RSV wird zudem für die Hinserie der nächsten Freizeitligasaison gesperrt, also möglicherweise im kommenden Jahr oder, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie, einem später Jahr gesperrt.

Weitere OZ+ Artikel

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Somit kommt es am Mittwoch, 23. September, im Halbfinale der Freizeitliga im Stadion Am Bodden nun zur Begegnung PSV Ribnitz-Damgarten gegen die SG Wöpkendorf. Anpfiff ist um 19 Uhr. Bereits um 18 Uhr beginnt das zweite Halbfinale in Trinwillershagen. Hier empfängt Rot Weiß Trinwillershagen den BSV Löbnitz.

Der Meister der Freizeitliga wird am Finaltag auf dem Damgartener Sportplatz ermittelt. Um 13 Uhr spielen die Verlierer der Halbfinals um Platz drei. Das Finale wird um 14.30 Uhr angepfiffen.

Von Robert Niemeyer