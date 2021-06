Freizeitliga Nordvorpommern gestartet: So lief der erste Spieltag

Ribnitz-Damgarten

Nach neun Monaten Pause starteten die Freizeitkicker aus Nordvorpommern am Mittwoch in ihre 65. Saison. Coronabedingt stand der Saisonstart lange auf der Kippe, sodass Staffelleiter Wolfgang Müller froh ist, dass es wieder losgehen kann: „Ich glaube alle Sportler freuen sich, dass sie wieder trainieren dürfen. Umso schöner, dass wir die erste Liga sind, bei der es wieder um Punkte geht.“

Wie in der Vorsaison wird es auch in diesem Jahr zunächst eine einfache Spielrunde geben. 13 Mannschaften treten an. Anschließend spielen die besten acht Teams über Ausscheidungsspiele ihren Meister aus. In eine gute Position brachte sich dabei am ersten Spieltag schon einmal der BSV Löbnitz 53, der mit 11:1 beim SV Darßer Kicker gewann und damit der erste Tabellenführer ist.

SV Gelbensander Grashopper – SG Wöpkendorf 3:2 (2:1)

Torfolge: 1:0, 2:0, 3:2 Tom Linke (4., 8., 56.), 2:1 Henry Braun (29. Foulneunmeter), 2:2 Christian Franz (50.)

Die Grashopper bestimmten die Anfangsphase und verpassten es, sich frühzeitig abzusetzen. So kam die SGW immer besser ins Spiel und war drauf und dran das Spiel zu drehen. Doch dann schlug mit dem Ex-Triner Tom Linke der „Man of the Match“ zum dritten Mal zu und sicherte seinen Farben drei Zähler.

SV Darßer Kicker – BSV Löbnitz 53 1:11 (0:4)

Torfolge: 0:1 Steffen Lüth (15.), 0:2, 1:9, 1:11 Sven Stürmer (18., 56., 60.), 0:3 Sebastian Lißner (19.), 0:4 Oliver Bollhagen (27.), 1:4 Christian Gärtner (34.), 1:5 Daniel Rühling (45.), 1:6, 1:7 Karsten Peters (45., 47.), 1:8, 1:10 Steffen Krüger (54., 60.)

Den Hausherren, die in der vergangenen Saison ausgesetzt hatten, war die lange Spielpause deutlich anzumerken. Die Löbnitzer spielten sich dagegen in einen Rausch und feierten einen Kantersieg.

KVG Blau-Weiß Damgarten – SV Volksport Böhlendorf 4:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 Hendrik Vieweg (8.), 2:0 David Baade (32.), 3:0 Martin Behnke (43.), 4:0 Christian Puziak (47.), 4:1 Christian Hering (48.), 4:2 Daniel Schoknecht (51.)

Bis zum 4:0 hatte die KVG das Spiel voll im Griff und schaffte es auch, die Überlegenheit im Ergebnis auszudrücken. Anschließend kippte das Spiel. Böhlendorf drängte auf den Anschlusstreffer, schaffte es jedoch nicht mehr, den Rückstand zu egalisieren.

SG Einheit Kenz – Ribnitzer SV 1919 1:2 (0:1)

Torfolge: Sven Rubarth (7.), 0:2 Andre Horn (34.), 1:2 Toni Böhm (47., 9m)

Die RSV-Kicker agierten vor 80 Zuschauern spielerisch überlegen und trafen in beiden Halbzeiten frühzeitig. Die Kenzer hielten kämpferisch dagegen, hielten das Spiel spannend, mussten am Ende jedoch eine verdiente Niederlage einstecken.

SV 1927 Bartelshagen I – SV Rot-Weiß Trinwillershagen 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 Clemens Lange (3.)

Der ehemalige Fußballprofi Clemens Lange brachte den Vizemeister früh in Führung. Anschließend geriet jedoch der älteste Mann auf dem Platz immer mehr in den Mittelpunkt. Trin-Keeper Mario Tervoort (53) avancierte mit mehreren Paraden zum Matchwinner.

PSV Ribnitz-Damgarten – SG Blau-Weiß Ahrenshagen 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 Etienne Gnoth (5., 18., 46.), 4:0 Stephan Reuter (55.)

Gästetorwart Martin Dikow stellte einmal mehr sein Können unter Beweis und hielt bärenstark. Dennoch schaffte es der Schlussmann nicht, den verdienten Sieg des klar überlegenen Meisters zu verhindern.

2. Spieltag: Mittwoch, 30. Juni, 19 Uhr, SG Wöpkendorf – SV Darßer Kicker; BSV Löbnitz 53 – SV 1927 Bartelshagen I; SV Volkssport Böhlendorf – SV Gelbensander Grashopper; PSV Ribnitz-Damgarten – SG Einheit Kenz; SV Rot-Weiß Trinwillershagen – SG Blau-Weiß Ahrenshagen; TSV Wustrow – KVG Blau-Weiß Damgarten.

Von Rainer Müller