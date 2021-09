Freizeitvergnügen in Ribnitz: Schausteller zwischen Hoffen und Bangen

Ribnitz-Damgarten

Schwer zu sagen, für wen das „Familien-Vergnügen“ am Ribnitzer Hafen wichtiger war: Für die Schausteller oder die Gäste? Wie bereits im vergangenen Jahr sollte der “mobile Freizeitpark“ mit Fahrgeschäften, Unterhaltung und Gastronomie ausgefallene Volksfeste in Ribnitz-Damgarten kompensieren. Eingezäuntes Gelände, Warteschlangen am Einlass, Hinweisschilder auf Masken, Abstand und Hygienemaßnahmen, elektronischer Check-In per App oder analoges Kontaktformular - von “normalen Verhältnissen“ noch weit entfernt gab es allerdings einen Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr: Die Obergrenze für die Anzahl der Gäste, die sich zeitgleich auf dem Gelände aufhalten durften, ist gefallen.

Drachen-Achterbahn feiert Premiere in Ribnitz

Wer auf das Gelände kam, hatte unter anderem die Wahl zwischen Kinderkarussell mit Bodenhaftung oder mit Höhenflügen, Dosenwerfen, Schüsseltreffen, Schießen, Dart, Boxen, Entenangeln, Plüschtierfangen, Luftballons, Trampolinspringen, Riesenradfahren, Lebkuchenherzen, gebrannten Mandeln, Zuckerstangen, Softeis, Mutzen und Quarkbällchen. Familie Thiede aus Torgelow hatte ihren “Drachen“ zum ersten Mal in die Bernsteinstadt gelassen. Die kleine Achterbahn drehte mit Gästen fast jeden Alters schwungvolle Runden.

Spektakulär: Eine Drachenachterbahn gehörte ebenfalls zum Angebot des Ribnitzer Familienvergnügens. Quelle: Susanne Retzlaff

Würstchen vom Grill und weitere Brutzeleien gab es bei Cindy, die mit ihrer Kollegin alle Hände voll zu tun hat: “Es läuft gut,“ lächelt sie kurz herüber und kümmert sich umgehend mit “Senf oder Ketchup?“ weiter um die hungrige Kundschaft. Gegenüber gab es die anregenden Getränke zum Grillgenuss. “Kaffee, so schwarz wie meine Seele,“ schenkte Jens Hamberger augenzwinkernd aus, der natürlich auch Bier bis Bowle im Angebot hatte.

„Wir brauchen jetzt eine verlässliche Perspektive.“

Er zieht eine positive Zwischenbilanz. Nach ruhigem Start am Donnerstag, “unsere Plakate sind wohl in der Wahlwerbung etwas untergegangen“, wurden die Gäste am Freitag zahlreicher und am Samstag habe man deutlich gemerkt, wie sehr die Bevölkerung darauf gewartet hatte, dass etwas passiert. “Auch wenn die Ersatzveranstaltungen nicht vergleichbar sind, wir sind zufrieden, dass wir überhaupt etwas machen können.“ Einige Kollegen hätten sonst schon aufgeben müssen. “Wir hoffen auf die Martinimärkte. Wir brauchen jetzt eine verlässliche Perspektive. Hier geht etwas, dort wieder nicht - das ist nicht so schön.“

Nils Engelbrecht kontrollierte beim Ribnitzer Familienvergnügen den Break Dancer. Quelle: Susanne Retzlaff

Seine Stimme kennt wohl jeder „Kirmesgänger“ in der Bernsteinstadt. “Na, geht es euch gut? Habt ihr noch Lust auf die nächste Runde?“ näselt er so rummeltypisch ins Mikrofon. Nils Engelbrecht lässt den “Break Dancer“ aufheulen. Der Juniorchef des rasanten Fahrgeschäfts und fast schon ein alter Bekannter in Ribnitz-Damgarten wirkt recht zuversichtlich. “Mit dem Publikumsaufkommen sind wir zufrieden, die Einzäunung ist nicht so schön, aber das muss ja. Wir sind froh, dass wir das überhaupt dürfen, haben lange genug zuhause gesessen“, sagte Engelbrecht. „Und auch die Leute sind froh, dass mal wieder etwas los ist. Und sie haben Spaß, das macht uns dann auch Spaß.“

„Wir haben Angst vor einem Lockdown.“

Familie Pagels hatte Spaß beim Ribnitzer Familienvergnügen. Quelle: Susanne Retzlaff

Die Veranstaltung sei auf jeden Fall ein Gewinn gewesen, das kann Familie Pagels aus Neustadt (Schleswig-Holstein) und Ribnitz bestätigen. 20 Lose hatte sie gekauft und vorsorglich den bewährten Bollerwagen mitgenommen. Den teilte sich der Junior mit der ersten Ausbeute an Stofftieren. Nach Auswertung der Lose wird es dort eng werden, ahnt seine Mutter, denn nicht einmal die Hälfte sind Nieten. “Das ist wirklich familienfreundlich,“ strahlte sie. „Überhaupt, hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Stimmung ist gut und den Kindern wird endlich wieder etwas geboten wie Karussell fahren.“

Dass sich die Gäste ihre Laune kaum verderben ließen, freute auch Korina Thiede, der Chefin vom “Drachen“: “Wir sind angenehm überrascht, wie viele Leute trotz der Schauer auf den Platz gekommen sind.“ Seitdem sie überhaupt wieder fahren dürften, gehe es ihnen wieder besser, beschreibt sie die momentane Situation. Doch für eine Erholung müsste es noch weiter gehen. Sie bleibt besorgt: “Wir haben Angst vor einem Lockdown.“

Von Susanne Retzlaff