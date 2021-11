Ribnitz-Damgarten/Freudenberg

Tragisches Schicksal eines Mannes in der Nähe von Ribnitz-Damgarten am Donnerstag. In einem Wald bei Freudenberg ist der 62-Jährige gestorben. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr konnten den Mann nur noch tot bergen.

Seine Frau hatte den Rostocker gegen 19.45 Uhr am Donnerstag als vermisst gemeldet. Ihr gegenüber habe der Mann angegeben, zum Holz machen zu fahren, wie die Polizei mitteilte. Dafür war er in ein Waldstück bei Freudenberg gefahren, östlich von Ribnitz gelegen.

Todesursache: Herzinfarkt

Gegen Mitternacht fanden die Einsatzkräfte die Leiche des Mannes. Fremdeinwirkung als Todesursache werde dabei ausgeschlossen. Nach Angaben der Polizei stellte der Notarzt fest, dass der 62-Jährige eines natürlichen Todes gestorben sei. Der Mann sei einem Herzinfarkt erlegen.

Der Mann war die zweite vermisste Person in der Region Ribnitz-Damgarten an diesem Tag. Wenige Stunden zuvor war eine Frau in Dierhagen verschwunden. Die Einsatzkräfte konnten die Urlauberin glücklicherweise schnell finden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von Robert Niemeyer