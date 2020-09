Fridays for Future in MV: In mehreren Städten des Landes wollen Menschen an diesem Freitag (25.9.) für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gehen, darunter in Rostock, Greifswald, Stralsund, Wismar und Schwerin. Die OZ berichtet hier ab 11.30 Uhr live von den Protesten.