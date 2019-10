Friedensgebete in Barth: Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt

Barth

Proteste auf den Straßen und große Demonstrationen durch die Stadt, wie in Leipzig oder Dresden – all das blieb in der Wendezeit 1989 in Barth aus. „Es war alles etwas verhaltener. Eine typische Kleinstadt eben. Die Revolutionäre waren hier nicht so vertreten“, erinnert sich Holger Friedrich. Friedensgebete habe es aber auch in Barth gegeben. Im Oktober 1989 trafen sich die Menschen in der Barther Marienkirche unter der Leitung von Pastor Afheldt aus Bodstedt, Pastor Pullwitt, Emil Handke und anderen. „Und die Kirche war voll, voller als Weihnachten“, berichtet der Barther.

Doch trotz der eher verhaltenen Stimmung, habe man auch in Barth eine Veränderung gespürt. Holger Friedrich war zu dieser Zeit Verkaufsstellenleiter von der Konsumverkaufsstelle Foto-Optik und machte am 7. Oktober 1989 im Auftrag der Stadt in der HO-Gaststätte „Zur Burg“ Fotos von der Feier zum 40-jährigen DDR-Jubiläum. „Es gab Auszeichnungen und Ehrungen für verdiente Bürger und Kollektive, wie jedes Jahr. Doch obwohl alles festlich geschmückt war, war die Stimmung irgendwie gedrückt“, erinnert sich Holger Friedrich.

Zur Galerie Im Oktober 1989 trafen sich die Menschen in der Marienkirche in Barth zu Friedensgebeten. Am 6. Februar 1990 fand eine Demo statt, bei der die Fertigstellung des Pflegeheimes gefordert wurde.

Polizei reagierte gelassen auf Fahnenklau

Und auch ein weiterer Vorfall sei ungewöhnlich gewesen. So stellte der Barther, als er von der Jubiläumsfeier zurückkam, fest, dass die DDR-Fahne, die er zuvor anlässlich des Jubiläums pflichtgemäß vor das Foto-Geschäft gehängt hatte, gestohlen war. Der Barther ging gleich zur Polizeiwache in die Baustraße, um den Diebstahl anzuzeigen. Doch die Polizei habe gelassen reagiert und lediglich gesagt, dass der Täter schon gefasst sei und Holger Friedrich sich ja eine neue Fahne kaufen könne. „Ein Jahr früher hätte dieser Vorfall die Stasi richtig auf Trab gebracht“, ist sich Holger Friedrich sicher.

Auffällig sei zudem gewesen, dass man Ende der 1980er-Jahre auch in Barth immer wieder von Personen oder ganzen Familien hörte, die nicht aus dem Urlaub wiederkamen oder in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwanden. Selbst die nächsten Angehörigen wussten nichts davon, denn Republikflucht war nach dem Gesetz strafbar. „Jede Woche hörte man davon“, berichtet der 63-Jährige. „Als ich einen damaligen Mitarbeiter des Rates der Stadt Barth darauf ansprach, bekam ich nur zur Antwort: ‚Das weiß ich auch nicht, was wir da machen sollen.‘“

Doch nicht nur bei den Friedensgebeten in der Marienkirche äußerten die Menschen ihren Unmut, Ende Oktober gab es nach dem Gebet auch einen Schweigemarsch mit Kerzen, der unter anderem durch die Thälmannstraße führte. „Die Polizei stand am Rand, ist aber nicht eingegriffen“, erinnert sich Holger Friedrich.

Schlange vor der Polizeiwache

Holger Friedrich schaut sich das Foto an, das er am 10. November 1989 vor der Barther Polizeiwache gemacht hat. Quelle: Anika Wenning

Doch auch wenn Aufbruchstimmung herrschte, wirklich begriffen, was das gerade passiert, habe er nicht. „Und mir kann auch keiner sagen, dass er das, was danach kam, wirklich vorhergesehen hat“, sagt Holger Friedrich. Er selbst habe am Abend des 9. November vom Fall der Berliner Mauer gar nichts mitbekommen. Doch als Holger Friedrich einen Tag später morgens zur Arbeit lief und an der Polizeiwache in der Baustraße vorbeikam, sah er die lange Schlange. Die Leute standen hier an, um ein Visum zu bekommen und in den Westen zu fahren. Holger Friedrich zögerte nicht lange, zückte seine Kamera und schoss ein Foto von diesem historischen Moment. „Dabei war es verboten, öffentliche Gebäude zu fotografieren. Es galten ja immer noch die Gesetze der DDR“, sagt Holger Friedrich, der selbst mit seiner Familie erst Ende November nach Westberlin reiste.

Für den Barther war es allerdings auch nicht der erste Besuch im Westen. Bereits 1987 und 1988 hatte er ein Visum bekommen, um seinen Onkel in Cuxhaven zu besuchen. Vom Begrüßungsgeld im November 1989 kaufte sich der Barther einen Taschenrechner und Spielzeug für die Kinder. „Ich hatte nicht das Bedürfnis, direkt das komplette Geld auszugeben“, berichtet der 63-Jährige. „Andere haben das Geld komplett auf den Kopf gehauen. Die Ambitionen hatte ich nicht.“

