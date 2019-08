Barth

Für viele Menschen ist der Tod ein Tabuthema. Für Bärbel Papst gehört er zum Arbeitsalltag. Die 59-jährige ist Friedhofsverwalterin der Evangelischen Kirchengemeinde Barth, und das schon seit vielen Jahren. Seit 30 Jahren lebt die gebürtige Prignitzerin in Barth und arbeitete zunächst als Superindentur-Sekretärin. Die Friedhofsverwaltung habe damals schon einen Teil ihrer Arbeit ausgemacht, allerdings nur einen kleinen.

Nach der Wende änderten sich die Strukturen, die Friedhofssatzung musste geändert, Gebühren neu berechnet werden und dieser Bereich gewann mehr und mehr an Bedeutung. „Was früher auf Zuruf lief, dafür brauchte man jetzt eine Unterschrift“, berichtet Bärbel Papst, die nach und nach durch Schulungen in die Aufgaben der Friedhofsverwalterin eingeführt wurde.

Jeder geht mit der Trauer anders um

Und die sind vielfältig: Sei es die Überarbeitung der Friedhofsordnung, die neue Kalkulation der Gebühren oder die Aktenführung. Ein wichtiger Teil, und sicherlich auch der emotionalste, ist der Kontakt zu den Angehörigen der Verstorbenen. „Bei dieser Arbeit ist es wichtig, Zeit zu haben“, sagt Bärbel Papst. Jeder gehe mit seiner Trauer anders um, einige seien eher nüchtern, andere wütend und wieder andere tieftraurig.

„Ich bin da mit der Zeit hineingewachsen. Gerade in der Anfangszeit, als ich noch sehr jung war, hatte ich auch Tiefpunkte“, berichtet die Bartherin. Und trotz ihrer Erfahrung und Routine berühren sie auch heute noch die Gespräche mit den Angehörigen. „Ich habe hier auch schon oft gesessen und mitgeweint. Mein Bruder ist sehr früh gestorben und ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Wenn man mit einem kühlen Herz in so ein Gespräch gehen würde, würden die Leute das merken. Davon bin ich überzeugt.“ Es sei wichtig, dass man Verständnis habe, Toleranz zeige, dass jeder anders reagiert,und vor allem zuhöre. Besonders schlimm sei es, wenn Kinder sterben oder wenn ein Mensch bei einem Unfall ums Leben kommt. Eine wichtige Stütze seien für sie die Kollegen. „Wir sind ein sehr gutes Team. Wir bauen uns gegenseitig auf und das ist sehr wichtig“, sagt die 59-Jährige.

Bei einem Rundgang über den Friedhof stellt die Friedhofsverwalterin die verschiedenen Grabarten vor. Quelle: Anika Wenning

Wenn den Angehörigen die Entscheidung schwerfalle, stellt Bärbel Papst bei einem Rundgang über den Friedhof die verschiedenen Grabarten vor – von der Familiengrabstätte über die Baumbestattung bis zum Rasenpflegegrab. „Die Angehörigen können zwischen zehn Grabarten wählen. Mir ist wichtig, dass sie sich Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen“, sagt die Friedhofsverwalterin. „Manchmal gehe ich auch zwei oder drei Mal mit ihnen auf den Friedhof. Das ist okay.“

Die 59-Jährige rät allen, schon vorher in der Familie über das Thema zu sprechen. „Man sollte sich einmal zusammensetzen und niederschreiben, welche Bestattung man sich wünscht“, meint die Bartherin. Denn dann nehme man den Angehörigen diese schwierige Entscheidung ab.

Mehr Seebestattungen

Die Zahl der Urnengräber habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. „Das war vor 30 Jahren noch ganz anders“, weiß Bärbel Papst. Und auch immer mehr Menschen würden sich gegen eine Beerdigung auf dem Friedhof und für eine Seebestattung entscheiden. „In den 80er Jahren hatten wir noch 200 Beerdigungen pro Jahr, jetzt sind es zwischen 90 und 100“, berichtet die 59-Jährige. Und dabei ist der Evangelische Friedhof der einzige Friedhof in Barth. Einen Städtischen gibt es nicht. Auf dem sechs Hektar großen Gelände gebe es viele freie Flächen.

Zum Jubiläum „200 Jahre Evangelische Friedhof“ hat die Kirchengemeinde eine Festwoche auf die Beine gestellt (siehe Infobox). Hier können sich die Besucher bei Führungen unter anderem über die verschiedenen Grabarten informieren.

Festwoche 200 Jahre Evangelischer Friedhof Die Kirchengemeinde Sankt Marien Barth begeht das Jubiläum des Evangelischen Friedhofs mit einer Festwoche vom 26. August bis zum 1. September. Hier ein Auszug aus dem Programm: 26. August: 19 Uhr Eröffnung der Festwoche mit einer Andacht 27. August:14 Uhr Rundgang über den Friedhof mit Vorstellung der Grabarten; 16.30 Uhr Führung „Blühende Wiesen“ mit dem Nabu 28. August:14 bis 18.30 Uhr Der Hospizverein Ribnitz-Damgarten stellt seine Arbeit vor; 15 Uhr Führung zu den Kriegsgräbern; 17 Uhr Vortrag zum Thema „Ablauf der Trauer“ 29. August:11 Uhr Rundgang über den Friedhof mit Vorstellung der Grabarten; 14 Uhr Führung zu den Ehrengräbern der Stadt Barth; 30. August: 15 Uhr Rundgang über den Friedhof mit Vorstellung der Grabarten; 20 Uhr Friedhofsgeflüster – Erlebnisführung mit der schwarzen Witwe (Anmeldung erforderlich unter 038231/2787). 31. August: 10 Uhr Aktion für und mit Kindern mit dem Nabu 1. September:11 Uhr Abschlussgottesdienst auf dem Friedhof mit Posaunenchor

Von Anika Wenning