Barth

Eine besondere Geschichte hat das Gebäude der ehemaligen Mädchenschule in der Turmstraße in Barth. Im Jahre 1550 erbaute die Stadt an der Stelle die Fronerei. In dieser befand sich, unweit des Barther Fangelturms, eine Folterkammer.

Barths erster Scharfrichter

Der Rat der Stadt Barth wählte Hermann Rose 1544 zum ersten Fronen (Scharfrichter). Der Frone war durch seine Tätigkeit in minderwertiger Stellung unter den Bürgern. In seinem Amtseid versprach er, unter anderem auch den Markt zu säubern und die Gassen und wüsten Stellen in der Stadt von Aas und Ungeziefer zu reinigen. Aber auch die Bestrafung von Missetätern oblag dem Fronen.

Bei der Bestrafung von kriminellen Subjekten erhielt er für Enthauptungen, Aufhängen, Rädern, Spießen, Verbrennen, Schmoken oder Peinigen u.s.w. jeweils zwei Gulden. Für das Anschließen an den Pranger, Aushauen und Ausweisen aus der Stadt erhielt er einen Gulden.

Heute befindet sich in dem Gebäude die Freie evangelische Schule Barth. Quelle: Mario Galepp

Das Enthaupten, Aufhängen und Rädern fand am Galgen auf dem Galgenberg vor dem Dammtor statt, der Pranger, im Volksmund „der Knaak“ genannt, war ein auf dem Markt befindlicher Pfahl.

Folterkammer wird Mädchenschule

Nach dem Abriss der Fronerei wurde der Grundstein für den Neubau des Mädchenschulhauses gelegt, das 1859 eingeweiht wurde. Dr. Erich Gülzow verwendete in seinem Deutschunterricht gern den Schüttelreim: „Früher Schinderkuhle, heute Kinderschule“.

Die Kosten für das neue Schulhaus betrugen 15400 Taler. Zur Zeit der DDR trug die Schule den Namen Ernst-Moritz Arndt. Heute beherbergt das Gebäude die Freie evangelische Grundschule. Das Gebäude selbst wurde umfangreich saniert, dazu gehörte auch das Aufsetzen der zehn Sockelelemente.

Von Mario Galepp