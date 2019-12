Ribnitz-Damgarten

Füchse mögen Ribnitz-Damgarten. Es gibt viele Ecken, wo sie sich in ihrem Bau einrichten und ihren Nachwuchs sicher aufziehen können. Das Nahrungsangebot ist ebenfalls sehr passabel. Und mit dem Straßenverkehr werden sie auch gut fertig. Die schlauen Tiere haben außerdem mitbekommen, dass sie die Büchsen der Jäger nicht fürchten müssen. Denn innerhalb bebauter Gebiete darf nicht gejagt werden. Der Einsatz von Jagdwaffen ist nur im absoluten Ausnahmefall und nur nach Absprache mit der Polizei und der Unteren Jagdbehörde der Kreisverwaltung zulässig, sagt Kreissprecher Olaf Manzke.

„Ab 22 Uhr gehört den Füchsen die Stadt“, so bringt es der Ribnitz-Damgartener Stadtförster Falk Fleischer etwas zugespitzt auf den Punkt. Er muss es wissen, denn immer häufiger bekommt er Anrufe von Anwohnern, die einen Fuchs auf ihrem Grundstück oder auf Straßen mitten in Wohngebieten gesichtet haben. Weil so mancher Fuchs seelenruhig durch die Stadt patrouilliert und keine Scheu zeigt, kommt bei manchen Anwohner die Angst auf, dass er Tollwut haben könnte. Doch die ist unbegründet, beruhigt dann der Stadtförster, denn Dank der Schluckimpfung für Füchse ist Tollwut seit vielen Jahren ausgerottet.

Auch das kommt immer wieder vor: Füchse werden gefüttert. Quelle: privat

Wenn beim Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten Ribnitz-Damgarten Fuchssichtungen eingehen, werden diese an die zuständigen Jagdpächter bzw. Jagdpächtergemeinschaften weitergegeben, berichtet Ingo Woyczeszik. So werde auch verfahren, wenn Meldungen von Bürgern über Wildtiere eingehen, die im Straßenverkehr getötet wurden, sagte Woyczeszik weiter. Auch in diesem Falle setze man sich mit den zuständigen Jagdpächtern in Verbindung. „Das klappt sehr gut, in der Regel wird das tote Tier dann innerhalb eines Tages abgeholt.“

Küchenabfälle am besten in die braune Tonne

Hauptursache dafür, dass sich immer mehr Füchse in Ribnitz-Damgarten wohlfühlen, sieht Fleischer darin, dass sie an vielen Stellen einen reich gedeckten Tisch vorfinden. Dazu gehören unter anderem Katzen- oder Hundefutter auf der Terrasse oder auch fressbare Abfälle auf dem Komposthaufen. Der Stadtförster macht klar: Man könne Füchse nicht völlig aus der Stadt verbannen, sie sei Teil ihres Lebensraumes, aber man sollte Vermehrung und Ausbreitung der Füchse und anderer Wildtiere nicht dadurch befördern, indem man sie ganz bewusst füttert oder Essensreste so entsorgt, dass sie für die Tiere zugänglich sind. Auch das Fangen mit Lebendfallen und Aussetzen weit vor der Stadt würde nichts bringen, denn die Nische, die dadurch entstünde, würde über kurz oder lang wieder von anderen Füchsen besetzt, erläutert der Stadtförster weiter.

Aber manchmal ist es eben doch notwendig, einen Fuchs zu fangen. So erst vor wenigen Wochen in der Berliner Straße. Hier baut die Wohnungsgenossenschaft Am Bodden. Ein Fuchs fand den Rohbau offenbar sehr interessant und machte es sich im vierten Stock auf der Außenrüstung auf Steinwolle gemütlich. Mit Hilfe eines Hundefängerkeschers gelang es Fleischer und Sebastian Zilz vom Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten der Stadtverwaltung, den Fuchs zu fangen. Er wurde weit vor den Toren der Stadt ausgesetzt.

Ente auf dem Kreisel

Probleme machten über längere Zeit Rehe auf dem Alten Friedhof in Ribnitz, wo sie sich immer wieder über Grabschmuck hermachten. Besonders hatten sie es im Frühjahr auf Stiefmütterchen abgesehen. Um die Tiere fernzuhalten, errichtete der Stadtbauhof 2018 einen Wildzaun mit einer Länge von 200 Metern in Richtung Klosterwiesen und parallel zur Bahnschiene.

Immer wieder mal komme es auch vor, dass ein Schwan in einem Garten lande, berichtet Falk Fleischer. Wenn dann die „Startbahn“ zu kurz ist, sind sie gefangen und brauchen Hilfe. Auch für Rehe bzw. Rehböcke ist immer wieder mal Endstation in einem Garten. Und auch das gab es schon: eine Ente, die auf dem Kreisel in der Nähe des Ribnitzer Famila-Marktes gelandet war und für jede Menge Aufmerksamkeit sorgte. Da sich das Tier dem „Zugriff“ herbeigerufener Polizeibeamter entzog, wurde der Stadtförster zu Hilfe gerufen. „Als ich beim Kreisel eintraf, hatte sich die Ente allerdings bereits davongemacht“, so der Stadtförster.

Von Edwin Sternkiker