Ribnitz-Damgarten

Im kommenden Jahr geht Thomas Reiplinger, Chef der Werkstätten des Christlichen Jugenddorfwerkes (CJD) in Ribnitz-Damgarten in den Ruhestand. Seinen Nachfolger stellte der 64-Jährige am Freitag beim jährlichen CJD-Sommerfest vor. In den kommenden, etwas mehr als zwölf Monaten wird Oliver-Sven Schulz von Reiplinger in seine Aufgaben eingearbeitet. „Ich freue mich auf die Aufgaben. Die Atmosphäre hier ist beeindruckend positiv“, sagte der 38-Jährige.

Unter anderem stelle das neue Bundesteilhabegesetz das CJD vor neue Herausforderungen. Die Werkstatt, so Reiplinger und Schulz, müsse in Sachen Wirtschaftlichkeit optimiert werden. „Wir müssen marktgerecht kalkuliert produzieren“, so Schulz. Das CJD betreut und beschäftigt rund 270 Menschen mit Behinderung. In der Werkstatt werden unter anderem Möbel und Dekoration-Artikel produziert. „Es gibt einige Baustellen und auch Befürchtungen bei den Mitarbeitern. Aber ich bin zuversichtlich“, so Oliver-Sven Schulz.

Anlässlich des Sommerfestes stattete auch Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth dem CJD einen Besuch ab und besichtigte dabei erstmals auch die Werkstatthallen. „Ich freue mich, dass hier so viele Menschen eine tolle Aufgabe haben“, sagte Reiplinger. „Das Sommerfest des CJD ist etwas Besonderes. Hut ab vor der Arbeit, die hier geleistet wird“, sagte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann. Stadtpräsidentin Katrin Meyer dankte dem CJD und den Beschäftigten ebenfalls für ihre Arbeit. „Das Sommerfest ist jedes Jahr eine schöne Anerkennung der Leistung“, sagte sie.

