Für 400 000 Euro: Schulsanierung in Lüdershagen fast abgeschlossen

Lüdershagen

Fast sieben Monate lag die letzte Sitzung der Gemeindevertretung in Lüdershagen zurück. Die eigentlich anberaumte Sitzung im März musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Am Montagabend trafen sich die Gemeindevertreter in der Freiwilligen Feuerwehr Lüdershagen.

Gute Nachrichten gab es von der Sanierung der Grundschule. „Die Arbeiten haben sich sehr in die Länge gezogen, aber jetzt haben wir im Juli endlich einen Termin zur Abnahme der Brandmeldeanlage“, erklärte Bürgermeisterin Gerhild Balzer. Zuvor wurde bereits das Dach neu gedeckt, die Fenster erneuert sowie eine Brandschutztreppe und Fluchtwegtüren eingebaut. Zudem wurden alle Türen im gesamten Treppenhaus erneuert. Für das rund 400 000 Euro teure Projekt erhielt die Gemeinde Fördermitteln in Höhe von knapp 290 000 Euro.

Anzeige

Keine weiteren Fördermittel

Da die Gemeinde Lüdershagen die für 2019 geplanten Ausgaben im Haushalt für die Sanierung der Schule nicht ganz ausgeschöpft hatte, konnte auch noch der Fußboden im Flur der Freizeitsportstätte erneuert werden. „Unser Wunsch wäre es auch, die Toiletten zu erneuern“, sagte die Bürgermeisterin. „Aber ohne Fördermittel geht es nicht.“ Und diese seien derzeit nicht in Sicht.

Weitere OZ+ Artikel

Für den Hort sei am vergangenen Freitag die Erweiterung der Betriebserlaubnis gekommen. In Zukunft können hier nun 33 Kinder betreut werden. „Das bedeutet aber auch, dass wir noch einen Klassenraum in Doppelnutzung nehmen müssen“, erklärte Gerhild Balzer.

Corona-Hilfe für Grundschule

Profitieren wird die Grundschule in Lüdershagen auch vom Sofortprogramm Endgeräte des Digital-Paktes Schule. Der Koalitionsausschuss des Bundes hat beschlossen, insgesamt 500 Millionen Euro für Schüler bereitzustellen, die zu Hause auf kein mobiles Endgerät zugreifen können, sowie Schulen bei Online-Lehrinhalten zu unterstützen.

„In der Corona-Zeit ist aufgefallen, dass viele Kinder keinen Laptop oder Rechner zu Hause haben“, erklärte die Bürgermeisterin. Die Grundschule in Lüdershagen soll knapp 3500 Euro erhalten, um Schüler mit Laptops, Notebooks oder Tablets auszustatten. Grundlage der Berechnung sei die Schülerzahl aus dem Jahr 2017/2018. Zu dieser Zeit besuchten 54 Mädchen und Jungen die Grundschule. „Mittlerweile sind es allerdings 82 Schüler“, gab der stellvertretende Bürgermeister, Birger Kavelmacher, zu bedenken.

Kleine Einschulungsfeier im Zelt

In Absprache mit der Schulleiterin hat sich die Gemeinde entschlossen, für die 20 Erstklässler zumindest eine kleine Feier am 1. August unter Einhaltung der Corona-Vorschriften auf die Beine zu stellen. Diese kann aber nicht, wie sonst, in der Sportfreizeitstätte durchgeführt werden.

„Wir haben deshalb ein Zelt bestellt und es wird zwei Gruppen geben. Neben den Kindern dürfen nur die Erziehungsberechtigten an der Feier teilnehmen“, informierte die Bürgermeisterin. „Wir haben ein Hygienekonzept eingereicht, das auch schon vom Schulamt und vom Gesundheitsamt bewilligt wurde.“ Unterstützung bekommt die Gemeinde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die als Ordner einspringen.

2020 keine Einnahmen durch Verkauf von Grundstücken

Während in der vergangenen Sitzung der Gemeindevertreter im Dezember vergangenen Jahres der Haushaltsplan für große Freude sorgte, gab es nun einige Korrekturen. So werden die geplanten Einnahmen für den Verkauf von Baugrundstücken – insgesamt 177 670 Euro – in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr fließen. „Es hat sich gezeigt, dass wir das Baurecht so schnell nicht bekommen. Das Geld können wir in diesem Jahr also nicht erwirtschaften. Das ist der größte Happen, der uns fehlt“, sagte die Bürgermeisterin.

Da die Gemeinde keinen Flächennutzungsplan hat, darf nicht ohne Weiteres ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Doch nun habe die Gemeinde gemeinsam mit dem Landkreis eine andere Lösung gefunden, eine Erweiterung der sogenannten Abrundungssatzung. Die Gemeinde könne dann kleinere Gebiete im Ortskern als Bauland ausweisen. Welche Gebiete es genau seien, stehe noch nicht fest, informierte die Bürgermeisterin. Insgesamt sollen 15 Eigenheime entstehen. Denn die Nachfrage gerade von jungen Familien sei groß. „Die Planung braucht aber Zeit, deshalb rechne ich nicht mehr in diesem Jahr mit den Einnahmen“, so Gerhild Balzer.

Im Gegenzug zeige sich aber auch, dass die Baumaßnahmen an der Kreisstraße voraussichtlich nicht beginnen werden. Die Kosten für Erneuerung der Gehwege und Straßenbeleuchtung entlang der Kreisstraße, die von der Gemeinde getragen werden müssen, würden damit in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht anfallen. „Wir haben aber trotzdem einen Antrag auf Fördermittel gestellt, damit wir auf der sicheren Seite sind“, erklärte die Bürgermeisterin.

Von Anika Wenning