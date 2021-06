Für Eigenheime: 100 Jahre alter Kleingarten in Marlow soll verschwinden

Marlow

Die Pächter des Marlower Kleingartenvereins „Hinter der Wieck“ fürchten aufgrund des kommunalen Vorhabens, eine insgesamt 4,2 Hektar große Gartenlandschaft inmitten der Grünen Stadt in ein Eigenheimgebiet umzuwandeln, um den Fortbestand ihrer kleinen Oasen der Entspannung. Dem Kleingartenverein gehören 14 Pächter an, die insgesamt 21 Gärten bewirtschaften. Nachdem in den ursprünglichen Planungsunterlagen nur von den größtenteils privaten Gärten „Auf der Wieck“ die Rede war, sollen nach einer Änderung nun auch ihre Pachtgärten betroffen sein.

B-Plan von Kleingärten begrenzt?

In der Urfassung des Aufstellungsbeschlusses des B-Planes Nr. 19 von 2016 hieß es sogar, das Plangebiet werde im Westen durch die Kleingärten begrenzt. Begrenzt heißt aber nicht einbezogen, deshalb sahen die Betroffenen in den vergangenen Jahren keinen Grund, aktiv zu werden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegenwärtig ist ihre Stimmung von Enttäuschung über die Entscheidung der Marlower Stadtvertreter geprägt, von denen offenbar viele gar nicht mit den Gegebenheiten des Gebietes vertraut seien. Aufgrund des einstigen Zusammenschlusses der Gemeinden der näheren Region zu einer Stadt von fast 140 Quadratkilometern Fläche hätten nämlich die meisten Stadtvertreter ihren Lebensmittelpunkt nicht in Marlow. Nun muss sich die Stadtvertretung den Vorwurf gefallen lassen, vor dem schwerwiegenden Beschluss nicht den Kontakt zu den Betroffenen gesucht und sich ausreichend für deren Belange interessiert zu haben.

Idylle und Zufluchtsort seit 100 Jahren: Die Kleingartenanlage "Hinter der Wieck" in Marlow. Quelle: Volker Stephan

Immerhin sind die meisten Pächter bereits im Rentenalter und bewirtschaften ihre Gärten nicht selten seit Jahrzehnten. Mit viel Mühe und oft bescheidenen finanziellen Möglichkeiten haben sie sich nach ihren Vorstellungen kleine Paradiese geschaffen, in denen sie ihren Lebensabend zu genießen hoffen.

Erinnerungen und Träume

Mit jedem Garten sind persönliche Erinnerungen und Träume verbunden, die sich nicht über eine Entschädigung oder einen zur Verfügung gestellten Ersatzgarten ausgleichen lassen. Im fortgeschrittenen Alter verspürt wohl kaum jemand Lust und Tatendrang, das lang Vertraute aufzugeben und noch einmal neu zu beginnen.

Lesen Sie mehr: Aus für Marlows Kleingärtner? Protest gegen „plattmachen“ der Parzellen

Ein Gang durch die Anlage zeigt, dass hier Kleingärtner des alten Schlages zu Hause sind, die ihre Parzellen vorbildlich bewirtschaften. Umrahmt von Blumen und Obststräuchern sind die Beete mit Gemüse und Kartoffeln bestellt, Unkraut hat keine Chance. Die Ausmaße der Gartenhäuser und Geräteschuppen halten sich im bescheidenen Rahmen, alles geht dem bundesdeutschen Kleingartengesetz konform. Leerstände gibt es nicht. Eine der größten Flächen - 1600 Quadratmeter - beackert seit 1980 der heutige Rentner Claus-Dieter Eick (64). „Es ist eine Vollbeschäftigung“, sagt er.

Machen sich Sorgen um ihren Kleingarten: Erich Szostak (v.l.), Hans-Dieter Druckrey, Hannelore Rust und Klaus-Dieter Eick. Quelle: Volker Stephan

Bei einem Vorort-Termin nutzen einige der Pächter die Möglichkeit, ihre Gedanken zum städtischen Vorhaben zu äußern. „Der kleine Mann, der sich kein Eigenheim leisten kann, bleibt bei dieser Herangehensweise auf der Straße“, so Vereinsvorsitzender Christian Awe. „Wir alle sind nicht vermögend und wohnen deshalb in der benachbarten Wohnblocksiedlung. In unseren Gärten verbringen wir einen Großteil unserer Freizeit“, ergänzt Gartenfreund Hans-Dieter Druckrey (71). Seinen Garten hatte das Ehepaar Mitte der 1970er Jahre von Sabine Druckreys (69) Eltern übernommen.

Vor 100 Jahren für Arbeiter errichtet

Die Anlage sei vor etwa 100 Jahren vom Fabrikanten Kossow eingerichtet worden, der seinen Arbeitern die Möglichkeit zur Erholung und zum Anbau eigener Produkte bieten wollte, weiß Sabine Druckrey.

Inge und Erich Szostak (beide 82), hatten sich den benachbarten Garten gleich nach der Wende angeschafft. Aus Sicht von Erich Szostak, selbst viele Jahre lang Stadtvertreter, wäre es optimaler gelaufen, den Vereinsvorstand im Vorfeld einzuladen und über die beabsichtigte Gebietserweiterung zu informieren.

Die Kleingartenanlage wurde vor etwa 100 Jahren für Arbeiter einer Marlower Fabrik gegründet. Quelle: Volker Stephan

Die Kleingärtner „Hinter der Wieck“ wollen dem Vorhaben, perspektivisch junge Familien in der Stadt anzusiedeln, keinesfalls im Wege stehen. Sie wären aber froh, könnte in Anbetracht ihres Alters und ihrer langen Pachtzeiten eine gerechtere Lösung gefunden werden. Denkbar für sie wäre, die Pachtverträge nach und nach mit dem Rückzug der Pächter aus Alters- oder Gesundheitsgründen auslaufen zu lassen und bis dahin Bestandschutz zu gewähren. Aufgegebene Gärten werden dann eben gar nicht mehr oder nur noch mit Jahresverträgen vergeben, bis die gesamte Anlage frei ist und umgenutzt werden kann.

Rechtlich okay. Ethisch fragwürdig?

Auch hoffen die Marlower Gartenfreunde, dass sich hier dereinst wirklich einheimische Familien niederlassen und keine Zweitwohnungsbesitzer, die von attraktiven Immobilienpreisen in relativer Ostseenähe profitieren wollen. Allerdings wird die Stadt darauf kaum Einfluss haben, weil die mit der Erschließung beauftragte Landesgrunderwerb GmbH (LGE) die Baugrundstücke gewöhnlich selbst vermarktet.

Allen Betroffenen ist klar, dass die Stadt rein rechtlich gesehen am längeren Hebel sitzt. Vom ethischen Standpunkt aus empfinden sie das Vorgehen aber eher als fragwürdig. Auch deshalb, weil Marlow in der Vergangenheit viel mit der Geschlossenheit zwischen Einwohnern und Stadt, seinem vorbildlichen Vereinsleben und dem ausgeprägten Ehrenamtsengagement für sich geworben hat.

Von Volker Stephan