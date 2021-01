Ribnitz-Damgarten

Der Technik-Verein Pütnitz möchte den in den 1920er-Jahren bei Ernst Heinkel in Warnemünde gefertigten offenen Doppeldecker HD 24 im Maßstab 1:1 nachbauen (OZ berichtete). Damit soll im Rahmen einer geplanten Ausstellung über die Seefliegerei in Mecklenburg-Vorpommern an den Flugpionier, Abenteurer, Schriftsteller, Filmemacher und Journalisten Gunter Plüschow (1886-1931) erinnert werden, der in Mecklenburg familiäre Wurzeln hatte.

Als erste Menschen Kap Hoorn überflogen

Als Marineflieger führte er im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) während des Kampfes um die von japanischen Truppen belagerte deutsche Festung Tsingtau in der damaligen deutschen Kolonie Kiautschou in China sehr erfolgreiche Aufklärungsflüge für die deutschen Truppen durch und wurde als „Flieger von Tsingtau“ bekannt. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er sich durch seine Forschungsflüge in Südamerika einen Namen gemacht und erreichte sowohl in Deutschland als auch in Argentinien und Chile eine große Popularität. Gunter Plüschow überflog ab 1928 weite Teile Feuerlands und Patagoniens mit seiner HD 24 W mit dem Kennzeichen D-1313. Als erste Menschen überquerten er und Ingenieur Ernst Dreblow die Darwin-Kordillere, das Kap Hoorn und die Torres del Paine. Am 28. Januar 1931 stürzten Plüschow und Dreblow mit ihrer Maschine ab und kamen dabei ums Leben.

Was weniger bekannt ist: Zwischen Plüschow und dem Ribnitzer Flugzeugindustriellen Walther Bachmann bestand eine enge Verbundenheit. Bachmann, der Mitte der 1930er Jahre in Ribnitz sein Werk aufbaute und zu den Heinkel-Werken enge geschäftliche Beziehungen hatte, war wie Plüschow zeitlebens eng mit der Fliegerei verbunden. Ebenso wie dieser galt auch Bachmann als unerschrockener Frontflieger des Ersten Weltkrieges. Und beide waren technikbesessen, ehrgeizig – und charmant.

Gunter Plüschow (l.) zu Besuch bei dem Flugzeugkonstrukteur Ernst Heinkel in dessen Warnemünder Villa im Sommer 1927 Quelle: Archiv: Gerhard H. Ehlers

Geboren wurde Walther Bachmann am 9. Juni 1889 in Stettin. 1914 legte er seine Flugzeugführerprüfung in Berlin-Johannisthal ab. Den größten Teil des Ersten Weltkrieges hatte er als Frontflieger miterlebt und wurde nach Einsätzen sowohl im Westen als auch im Osten ausgezeichnet. 1915 wurde er als erster Ostseeflieger von Kaiser Wilhelm II. mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet.

Als Aufklärungs- und Kampfflieger geriet Bachmann mehrmals in sehr gefährliche Situationen und entging nur knapp dem Tod. So musste er einmal nach einem Luftgefecht auf hoher See notlanden und volle 22 Stunden ausharren, bis er gerettet wurde. Beim zweiten Mal war seine Lage noch um einiges kritischer, da nach der Landung seiner Maschine auf dem Wasser ein heftiger Sturm einsetzte. Schwere Brecher hatten die Maschine in Einzelteile zerlegt. Bachmann gelang es mit letzter Kraft, sich an einem bereits stark beschädigten Schwimmer seiner Maschine festzubinden. Mehr als 26 Stunden lang trieb er so in der Ostsee, bevor er dann vor Gotland aus dem Wasser geholt werden konnte.

Seine Rettung hatte er maßgeblich Gunther Plüschow zu verdanken. Er war es, der nach der Meldung, dass das Bachmann’sche Flugzeug vermisst wird, trotz des schweren Sturms insgesamt sieben Torpedoboote und 14 Minensuchboote losschickte, um Bachmann zu suchen. Seit dieser Zeit verband beide Männer eine tiefe Freundschaft.

Von Edwin Sternkiker