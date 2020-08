Barth

Den Fangelturm, das Bibelzentrum, die Marienkirche oder den Brunnen auf dem Marktplatz: All diese Barther Sehenswürdigkeiten und noch viele mehr können Kinder ausmalen. Entstanden ist das 26-seitige Malheft im Amt für Tourismus und Stadtmarketing, das nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit pünktlich zum Schulstart veröffentlicht werden konnte.

Neben Ausmalbildern finden sich dort auch Rätsel, die sich für Kinder ab drei Jahren eignen. „So können die Kinder spielerisch die Stadt kennenlernen“, berichtet die Tourismusmanagerin der Stadt, Nicole Paszehr. Partner in der Erstellung des Malheftes war die Agentur Panocity. Die Vineta-Nixe Undine und Hering Kalle begleiten die Mädchen und Jungen bei ihrer Entdeckungsreise durch Barth.

Witzige und altersgerechte Illustrationen

„Für Erwachsene sind die Sehenswürdigkeiten der Stadt und Baudenkmäler recht einfach zu erfassen, die architektonischen Besonderheiten und auch die Ausstellungsinhalte. Für Kinder allerdings ist der Zugang zur Stadtgeschichte und den kulturellen Besonderheiten nicht so einfach. Da soll dieses Malheft helfen“, sagt Nicole Paszehr. „Auf witzige, altersgerechte Illustrationen treffen die Kids in diesem Mal- und Rätselheft. Einheimische Kinder lernen damit den Heimatbezug, Urlauberkinder erinnern sich an die Besonderheiten ihres Urlaubsortes und prägen sich Barth dadurch viel besser ein.“

Das Heft „Malen & Rätseln – Vinetastadt Barth“ ist ab sofort in der Barth-Information, Markt 3/4 (Telefon: 038 231 / 24 64), erhältlich und kostet 2,50 Euro. Wer das Heft vorab online durchblättern will, findet das virtuelle Malheft auf der Internetseite der Stadt: www.stadt-barth.de.

Von Anika Wenning