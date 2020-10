Für Königsbesuch in Barth musste Schandsäule verschwinden

Barth

Der Barther Marktplatz ist und war der zentrale Platz der Stadt. In der Barther Chronik wird er erstmals 1334 erwähnt. Im Jahre 1582 wird von einer Wasserkunst auf dem Markt berichtet. Später wurde an der Stelle des Brunnens ein gusseiserner Kandelaber aufgestellt. Mit Beginn des 16. Jahrhunderts verkauften Barther Fischer auf dem Markt ihre Waren. In jedem Jahr fanden zwei Pferdemärkte und der „Viehmarkt“ mit Jahrmarkt statt.

Der Barther Marktplatz von oben. Quelle: Mario Galepp

Einige Jahrhunderte hindurch hat auch der „Kagh“ (Pranger, Schandsäule) auf dem Marktplatz gestanden. 1569 wurde er für 108 Mark gebaut. Im Jahre 1677 wurden Steine und Ketten nebst Halseisen entwendet und redlichen, geehrten Leuten vor die Tür gelegt. Am 16. Juli 1800 besuchte König Gustav IV. Adolf von Schweden die Stadt Barth. Zu den Vorkehrungen gehörte die Beseitigung der Schandsäule auf dem Markt.

Früher Kaiser-Denkmal – heute Brunnen

Selbstverständlich haben auch zu allen Zeiten in der über 765-jährigen Geschichte der Stadt Barth Versammlungen auf dem Marktplatz stattgefunden. Am 22. März 1903 war eine für die damalige Zeit sehr bedeutende Feier auf dem Barther Marktplatz. Es fand die Enthüllung des Denkmals Kaiser Wilhelm I. statt. Den Zweiten Weltkrieg hat das Kaiser-Denkmal auf dem Markt unbeschadet überstanden. Die neuen Machthaber störten sich an dem Monarchen und ließen ihn 1950/51 demontieren.

Wo die Bronzefigur letztendlich verblieben ist, weiß niemand so recht. Im Jahr 1959 wurde anstelle des Denkmals der heutige Barther Brunnen mit seinen drei Fischen vom Künstler Löber gestaltet und aufgebaut.

Von Anika Wenning