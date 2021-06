Für bereits Geimpfte: Beim Landkreis gibt es den digitalen Impfpass

Ribnitz-Damgarten/Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen startet mit dem digitalen Impfpass. Ab der kommenden Woche können Einwohner bei der Kreisverwaltung die elektronischen Impfzertifikate anfordern. Dies gilt für jene, die ihre Impfungen über die stationären Impfzentren Stralsund, Barth, Bergen, Bad Sülze, Grimmen und Ribnitz-Damgarten sowie über die Mobilen Impfteams erhalten haben, teilt Kreis-Sprecherin Dörte Lange mit.

Zertifikat nur mit vollem Impfschutz

Die Bescheinigungen können ab Montag, 21. Juni, beim Landkreis angefordert werden. Möglich ist dies online über den Link der Landkreisseite im Internet unter www.lk-vr.de/Corona/Anforderung-digitales-Impfzertifikat, per Fax unter der Nummer 038 31/357 44 23 83 oder per Post an: Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachdienst Gesundheit, Impfzertifikat, Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund.

Für die Ausstellung des elektronischen Impfzertifikats und den Abgleich der Daten sind zwingend Name und Vorname, das Geburtsdatum, die Anschrift, das besuchte Impfzentrum, das Datum der beiden Impfungen und die Art des Impfstoffes anzugeben. Die Zertifikate können nur für vollständig geimpfte Bürgerinnen und Bürger ausgestellt werden.

Zum Start der Digitalisierung bittet die Kreisverwaltung um Geduld, so Dörte Lange. Aufgrund der hohen Nachfrage könnten nicht alle Bescheinigungen taggleich ausgestellt und versandt werden, so die Kreissprecherin.

Apotheken und Hausärzte stellen das Zertifikat aus

Ab Montag nächster Woche werden bei den Zweitimpfungen in den sechs Impfzentren zudem auf Wunsch direkt im Anschluss an die Impfung digitale Impfzertifikate ausgestellt, informiert sie weiter. Wer über seinen Hausarzt zum zweiten Mal geimpft wurde und wird, soll das Zertifikat auch über den Hausarzt erhalten. Durch eine noch nicht vollständige elektronische Anbindung von Praxen kann es unter Umständen dabei zu Verzögerungen kommen.

Zudem stellen auch Apotheken digitale Impfzertifikate aus. Welche Apotheke im Wohnort oder näherem Umfeld dieses Angebot bereit hält, ist im Internet unter Mein Apothekenmanager zu finden: www.mein-apothekenmanager.de.

Von Udo Burwitz/Robert Niemeyer