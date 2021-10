Fuhlendorf

Es tut sich was in Fuhlendorf. In dem beschaulichen Ort nahe der Vinetastadt Barth an der südlichen Boddenküste wird massiv investiert – in Ferienunterkünfte. Und dabei kommt auch nicht die Infrastruktur zu kurz.

Denn den Urlaubern soll natürlich auch etwas geboten werden – ein Strand mit feinem Strandsand etwa und einer Strandbar sowie ein Restaurant, eine Saunalandschaft und ein Fitnessstudio.

Einstigem Ferienhotel wird neues Leben eingehaucht

All das soll das Baltic Lagoon Resort bieten, das aktuell direkt am Barther Bodden auf dem Gelände des einstigen Ferienhotels „Café Redensee“ entsteht. Die Angebote sollen aber nicht nur den Gästen des Resorts zugänglich gemacht werden, sondern auch anderen Urlaubern und natürlich den Einheimischen, wie Frank Thiele, Architekt aus Leipzig und einer der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Baltic Lagoon Resort Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, informiert. „Alle Angebote hier werden öffentlich sein“, bekräftigt der Architekt, der auch Geschäftsführer der TMP Planungsgesellschaft mbH in Leipzig ist.

So sahen das Restaurant (l.) und eines der zukünftigen Appartementhäuser noch im März dieses Jahres aus. Quelle: Anja Krüger

Diese hat das ehemalige Ferienhotel Café Redensee gekauft, das seit rund 30 Jahren sein Dasein fristet, mehr und mehr zum Schandfleck in dem Bodden-Dorf verkommen ist. Nun soll nicht nur dem Café Redensee neues Leben eingehaucht werden, sondern dem gesamten Areal. Auf rund 12 500 Quadratmetern wird zum Teil Altbestand saniert als auch neu gebaut. Drei Appartementhäuser – zwei Neubauten und ein sanierter Bestandsbau – mit insgesamt 34 Appartements, die größtenteils einen Blick auf den Bodstedter Bodden bieten, entstehen in dem Resort.

Ergänzt werden soll die Anlage auf der benachbarten Fläche durch acht Ferienhäuser mit jeweils zwei Ferienwohnungen. Insgesamt wird so von einer Bettenkapazität von etwa 130 Betten ausgegangen. Zur Investitionssumme möchte sich Thiele nicht äußern.

Restaurant öffnet zur nächsten Saison seine Tür

„Die Fertigstellung der Appartementhäuser ist für Ende 2022 geplant“, informiert Frank Thiele. Gleiches gelte für die Saunalandschaft und das Fitnessstudio, die im einstigen Küchentrakt, im zweigeschossigen Anbau des Restaurants „Café Redensee“, untergebracht werden. „Außerdem entstehen in dem Anbau Angestelltenwohnungen und zusätzlich vier kleinere Appartements“, berichtet Thiele.

Eher hingegen soll das Restaurant mit großer Terrasse fertig sein. „Geplant ist, dass dies bereits zum Saisonstart 2022 eröffnet – übrigens wieder unter dem Namen ’Café Redensee’“, informiert der Leipziger, der bereits an mehreren Ferienobjekten in Vorpommern mitgewirkt hat.

Der Strand in Fuhlendorf macht schon etwas mehr her als noch im Frühjahr. Quelle: Anja Krüger

Auch im Falle des Restaurants bedient man sich des Altbestands. „An der äußeren Gestaltung wird sich nichts ändern. Das Restaurant wird im Wesentlichen nur modernisiert“, berichtet Thiele. Welche Art der Küche dort angeboten werde, könne er noch nicht sagen. „Aktuell laufen Gespräche dazu“, sagt er.

Touristisches Konzept für Strand wird entwickelt

Noch befinden sich die Gebäude im Rohbau. „Wir haben aktuell Lieferschwierigkeiten bei den Betondecken. Noch in diesem Jahr aber sollen die Gebäude geschlossen sein. Dann wirkt das hier schon ganz anders“, meint der Architekt.

Einladender wirkt indes bereits jetzt schon der Strand an der Hafenstraße, gleich gegenüber des Resorts. Feiner Strandsand ist dort bereits verteilt worden. „Der Strand an sich ist Gemeindesache. Wir beteiligen uns mit einem Gebäude an der Hafenstraße, das sowohl eine Strandbar, in der es Getränke und Speisen geben wird, als auch öffentliche sanitäre Anlagen beherbergen wird“, berichtet Thiele. Ein touristisches Konzept solle für den Strand entwickelt werden. Diesbezüglich gebe es Vorstellungen und Gespräche. „Beispielsweise sollen eventuell Wassersportangebote geschaffen werden, die vom Resort mitorganisiert werden“, gibt er einen kleinen Einblick.

