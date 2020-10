Kommunalpolitik - So will die Gemeinde Fuhlendorf ihren Haushalt in den Griff bekommen

Da der Haushalt der Gemeinde nicht ausgeglichen ist, musste schon vor Jahren ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Hier ist festgelegt, wie die Gemeinde Geld sparen möchte. Ein Problem sind dabei die steigenden finanziellen Belastungen. Doch es gibt auch einen Lichtblick.