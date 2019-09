Fuhlendorf

Es war am Wochenende mal wieder ein Heimspiel für die Fuhlendorfer Jugendfeuerwehr. Im Feriencamp Seeigel in Fuhlendorf fand das traditionelle Amtsjugendlager der Jugendfeuerwehren des Amtes Barth statt. Ausgetragen wurde hier auch der Amtsausscheid, den die Fuhlendorfer für sich entschieden. Drei Disziplinen – Pokallauf, Knotenbahn und Leinenbeutel-Zielwurf – mussten die Teilnehmer bewältigen. „Der Pokallauf ist ein Löschangriff auf Zeit“, berichtet der Jugendfeuerwehrwart des Amtes Barth, Maik Schewelies. „Bei der Kotenbahn mussten vier Grundknoten so schnell wie möglich erstellt werden. Das sind alles sehr gute Übungen für die Zukunft.“

„Es war ein ganz knapper Sieg“, sagt Christian Arndt, Jugendfeuerwehrwart in Fuhlendorf. „Ich habe mich riesig gefreut, zumal ich in diesem Jahr nicht damit gerechnet hatte.“ Nachdem die Fuhlendorfer vor zwei Jahren den Wanderpokal zum dritten Mal in Folge gewannen, holte im vergangenen Jahr die Fuhlendorfer den Sieg.

Fünf Mannschaften traten beim Amtsausscheid gegeneinander an. Währenddessen probten die Bambinis für den Wettkampf beim Inselpokal des Kreises Vorpommern-Rügen, der Ende September in Trent stattfindet. Am Nachmittag folgte dann der traditionelle Orientierungsmarsch des Amtes Barth, mit allen anwesenden Kindern und Betreuern, durch die Gemeinde Fuhlendorf. Hier wurde die Feuerwehr-Kenntnis, aber auch die Geschicklichkeit auf die Probe gestellt.

Knapp 80 Kinder, Jugendliche und Betreuer

Begrüßt wurden die Kinder und Jugendlichen bereits am Freitagabend vom Jugendfeuerwehrwart des Amtes Barth, Maik Schewelies, dem stellvertretende Kreisjugendfeuerwart des Landkreises Vorpommern-Rügen, Maik Arlt, dem Amtswehrführer des Amtes Barth, Falk Matthies, dem Gemeindewehrführer der Gemeinde Fuhlendorf, Thomas Diestler und dem zuständige Mitarbeiter für Brandschutz des Amtes Barth, Jürgen Bergunde.

Am kompletten Wochenende waren 47 Jugendliche und Betreuer der Jugendfeuerwehren Fuhlendorf, Barth und Pruchten aus dem Amtsbereich Barth vertreten. Ebenfalls angereist war die Partnerfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlendorf aus Neuenkirchen. Am Sonnabend kamen auch die Jugendfeuerwehr aus Lüdershagen und die Bambinis ( Kinderfeuerwehren) aus Barth und aus Pruchten mit nochmals 31 Kindern, Jugendlichen und Betreuern.

Stärkt den Zusammenhalt

„So ein Wochenende ist wichtig für den Zusammenhalt in der Jugendfeuerwehr“, meint Maik Schewelies. Und Christian Arndt bestätigt dies. „Die Ausbildung machen wir alle jeweils in unseren Jugendfeuerwehren. Aber so ein Wochenende, zu dem alle zusammenkommen, ist ein schönes Highlight für die Kinder und Jugendlichen. Das Schöne ist auch, dass nicht nur die Sieger einen Pokal bekommen. Alle Teilnehmer erhalten als Erinnerung eine Medaille.“

Mittlerweile sei es Tradition, dass das Amtsjugendlager in Fuhlendorf stattfinde. „Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlendorf unterstützen uns immer tatkräftig“, freut sich Christian Arndt. In Zukunft müsse man sich allerdings einen anderen Standort suchen, da das Ferienlager schließe und nur die Pension weitergeführt werde.

Das sind die Sieger Amtsausscheid der Jugendfeuerwehren des Amtes Barth: 1. Platz Jugendfeuerwehr Fuhlendorf, 2. Jugendfeuerwehr Lüdershagen, 3. Jugendfeuerwehr Pruchten, 4. Jugendfeuerwehr Barth I, 5. Jugendfeuerwehr Barth II Orientierungsmarsch: 1. Platz Jugendfeuerwehr Lüdershagen, 2. Jugendfeuerwehr Pruchten, 3. Jugendfeuerwehr Barth I, 4. Jugendfeuerwehr Fuhlendorf, 5. Kinderfeuerwehr Pruchten, 6. Jugendfeuerwehr Barth II, 7. Jugendfeuerwehr Neuenkirchen und Kinderfeuerwehr Barth II, 8. Kinderfeuerwehr Barth I

Von Anika Wenning