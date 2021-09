Ribnitz-Damgarten

Die Punkterunde in der Fußballfreizeitliga Nordvorpommern ist vorüber. Die Aufholjagd der SG Wöpkendorf kam dabei zu spät. Vier Spiele in Folge gewann die SGW, fertigte am vergangenen Mittwoch die KVG Blau-Weiß Damgarten mit einem 8:4 regelrecht ab.

Für die Viertelfinalspiele haben sich nach jeweils zwölf Spielen pro Team die acht besten Mannschaften qualifiziert. Schon am kommenden Mittwoch geht es damit weiter, ehe eine Woche später die Halbfinalspiele und am 2. Oktober das Finale anstehen. Dann ist die SG Wöpkendorf wieder dabei. Allerdings nur als Austragungsort für das Endspiel.

Die Freizeitliga spielt in dieser Saison coronabedingt nur eine einfache Punkteserie. In einer K.-o.-Runde beginnend mit dem Viertelfinale wird der diesjährige Freizeitliga-Meister gesucht.

SG Wöpkendorf – KVG Blau-Weiß Damgarten 8:4 (3:1)

Torfolge: 1:0, 4:1, 7:2, 8:2 Sören Buck (7., 33., 47., 51.), 2:0, 3:0, 5:1 Frank Kinder (9., 13., 37.), 3:1, 8:3 Sven Plewka (26., 57.), 5:2 Marcel Siegel (41.), 6:2 Andre Stolp (44. Eigentor), 8:4 Enrico Lembke (59.)

Im strömenden Regen wurden vor allem die beiden Torhüter im Stich gelassen. Die Wöpkendorfer schafften es dabei immer wieder, sich in aussichtsreiche Positionen zu bringen, und hatten mit Sören Buck und Frank Kinder die überragenden Spieler in ihren Reihen.

Wöpkendorf schließt die Punkterunde auf Platz neun ab, Damgarten wird Zwölfter.

PSV Ribnitz-Damgarten – SV Rot-Weiß Trinwillershagen 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 Etienne Gnoth (11.), 2:0 Stephan Reuter (14.), 3:0 Sebastian Schulz (33.)

In der Neuauflage des Vorjahresfinals entwickelte sich ein gutes Spiel, in dem beide Seiten ohne einen Wechselspieler antraten. Die Hausherren schafften es dabei, ihre Chancen besser zu nutzen, und gewannen verdient.

Der PSV landet nach der Punkteserie auf Rang fünf, Trinwillershagen auf Rang acht.

BSV Löbnitz 53 – SV Gelbensander Grashopper 3:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 Karsten Peters (8.), 2:0 Rene Pundt (12.), 3:0 Sebastian Lißner (15.)

Die Löbnitzer fackelten ein frühes Feuerwerk ab und führten schon nach 15 Minuten mit 3:0. Anschließend schalteten die BSV-Fußballer zwei Gänge zurück und ließen sich ihren elften Saisonsieg nicht mehr nehmen.

Löbnitz schließt die Serie als Tabellenerster ab, Gelbensande wird Zehnter.

TSV Wustrow – SG Einheit Kenz 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 Alexander Wesselburg (28.), 1:1 Christian Scholz (58.), 2:1 Hannes Plath (59.)

Beide Seiten lieferten sich ein rassiges Duell mit zahlreichen Zweikämpfen. Den Höhepunkt fand die Partie in der Schlussphase, als sich die Kenzer zunächst über den Ausgleich freuten, ehe man Sekunden später den endgültigen Knockout einstecken musste.

Wustrow landet am Ende auf Platz drei, Kenz auf Rang sieben.

SV 1927 Bartelshagen I – SV Darßer Kicker 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 Benjamin Zierk (2.), 2:0 Mathias Engel (15.), 3:0, 4:0 Nico Fink (31., 37.)

In Bestbesetzung angetreten, erzeugten die Bartelshäger über 60 Minuten lang Dauerdruck. Dabei traf der SVB jeweils zu Beginn beider Halbzeiten, ehe man viele Chancen liegenließ.

Bartelshagen I wird Vierter, die Darßer Kicker Elfter.

Ribnitzer SV 1919 – SG Blau-Weiß Ahrenshagen 6:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 Sebastian Skupke (14.), 2:0, 4:0, 5:0, 6:0 Alexander Schwab (17., 29., 45., 51.), 3:0 Mathias Grabow (25.)

Einmal mehr lief Martin Dikow im Tor der Ahrenshäger zur Höchstform auf und verhinderte, was zu verhindern war. Insbesondere gegen den Vierfachtorschützen Alexander Schwab war jedoch kein Kraut gewachsen.

Der RSV landet am Ende auf Rang zwei, Ahrenshagen auf dem 13. Platz.

Viertelfinale: Mittwoch 22. September, 18 Uhr: Ribnitzer SV 1919 – SG Einheit Kenz, TSV Wustrow – SV Volkssport Böhlendorf, BSV Löbnitz 53 – SV Rot-Weiß Trinwillershagen, SV 1927 Bartelshagen I – PSV Ribnitz-Damgarten

Von Jule Buß