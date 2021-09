Fußball-Freizeitliga Nordvorpommern: So lief das Viertelfinale

Ribnitz-Damgarten

Wie im vergangenen Jahr wird die Fußball-Freizeitligasaison 2021 mit einer K.o-Runde zu Ende gespielt. Am Mittwoch fand das Viertelfinale statt. Das Vorjahresfinale wird es dabei nicht wieder geben. Der amtierende Meister PSV Ribnitz-Damgarten und Trinwillershagen sind ausgeschieden.

BSV Löbnitz – Rot-Weiß-Trinwillershagen 3:2 (2:0)

Die siebte Niederlage in Folge war dabei eine zu viel für Rot-Weiß. Der amtierende Vizemeister musste am Mittwoch die Segel streichen. Vor knapp 130 Zuschauern gingen die Triner beim Vorrundensieger vom BSV Löbnitz 53 als Underdog ins Spiel. Schon nach 14 Minuten schienen die Löbnitzer dann auch schon auf die Siegerstraße einzubiegen. Sebastian Lißner traf zum 1:0 für den BSV. Als Christoph Rühling nur vier Minuten später auf 2:0 stellte, deutete sich eine einseitige Partie an. In der Folgezeit ließen die Hausherren jedoch eine Vielzahl an Möglichkeiten liegen.

Als Eric Erichson nach 40 Minuten dann den ersten Triner Treffer nach knapp acht Stunden Spielzeit erzielte, war plötzlich noch einmal Spannung in der Partie. Die Rot-Weißen drängten nun auf den Ausgleich. Stattdessen traf BSV-Torjäger Sven Stürmer mit seinem 19. Saisontreffer auf der Gegenseite zum 3:1 (52.). Nur zwei Minuten später leitete der ehemalige Oberligastürmer Falk Orlowski mit dem 3:2 noch einmal eine spannende Schlussphase ein, für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

TSV Wustrow – SV Volkssport Böhlendorf 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 Sebastian Vogel (10.), 2:0 Mathias Naujek (18.), 3:0 Mathias Kaiser (55.)

So richtig in Viertelfinalmodus zeigten sich die Wustrower noch nicht. Zu häufig ließen die Fischländer die Zügel schleifen und verpassten so eine frühe Vorentscheidung. Die ersatzgeschwächten Böhlendorfer hauten sich dagegen ordentlich rein, vermochten es aber nicht, richtig zwingend zu werden.

SV 1927 Bartelshagen I – PSV Ribnitz-Damgarten 4:2 (3:0)

Torfolge: 1:0, 4:2 Benjamin Zierk (11., 52.), 2:0, 3:0 Nico Fink (26., 28. Foulneunmeter), 3:1 Jens Fichelmann (36.), 3:2 Etienne Gnoth (38.)

Die Hausherren bestimmten die erste Halbzeit und drückten ihre Überlegenheit auch im Ergebnis aus. Als die Bartelshäger nach einer Zeitstrafe für PSV-Keeper Frank Lichtenstein (28. Meckern) dann in Überzahl agierten, verpassten sie den vierten und entscheidenden Treffer. So kamen die Polizeifußballer noch einmal zurück, mussten sich am Ende jedoch verdient geschlagen geben.

Ribnitzer SV 1919 – SG Einheit Kenz 3:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 Sven Rubarth (42.), 2:0, 3:0 Alexander Schwab (57., 60.)

Beide Seiten lieferten sich ein zähes, hart umkämpftes Spiel. Torchancen blieben dabei lange Zeit Mangelware. Erst als RSV-Urgestein Sven Rubarth zum 1:0 netzte, nahm die Partie ordentlich an Fahrt auf. Während die Kenzer den Rückstand egalisieren wollten, konterten die Ribnitzer eiskalt und schraubten das Ergebnis hoch.

Halbfinale: Mittwoch 28. September, 18 Uhr: Ribnitzer SV 1919 – TSV Wustrow, BSV Löbnitz 53 – SV 1927 Bartelshagen I

Von Rainer Müller