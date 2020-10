Dierhagen

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Mittwochabend in Dierhagen gekommen. Als ein Mann mit seinem Hund die Bäderstraße in Höhe Schwedenschanze überqueren wollte, wurde er von einem Wagen angefahren. Wie ein Sprecher der Polizei am späten Mittwochabend sagte, wurde der 34-Jährige bei dem Zusammenstoß in Dierhagen in den Straßengraben geschleudert. Rettungskräfte stellten vor Ort den Tod des Mannes fest. Der 58 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Von RND/dpa/Stefan Tretropp