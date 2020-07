Der Vorpommer wünscht sich mehr regionale Produkte und ist bereit, dafür auch tiefer in die Tasche zu greifen. Das Interesse an Nutzgärten ist groß, das Interesse an und das Wissen über Moore eher nicht. Dies fanden Greifswalder Forscher jetzt in einer groß angelegten Studie heraus – und sie gewannen noch weit mehr spannende Erkenntnisse.