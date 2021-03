Hessenburg

Die aktuellen Corona-Regelungen machen es möglich: Patricia Lehmann kann mit ihrer Galerie PL in Hessenburg bei Ribnitz-Damgarten in eine neue Saison starten. Und das mit einer neuen Ausstellung, wie die Galeristin informiert.

Der Künstler Knut Henßler

Ab Freitag, den 19. März, stellt ihre Galerie im Schmiedeweg 6 Bilder und Bücher von Knut Henßler aus Graal-Müritz aus. Geboren und Schulbesuch in Thüringen, Studium in Leipzig und Berlin, Rundfunk-Journalist in Berlin, Korrespondent in London, Medien-Marketing-Leiter in Hamburg: Danach zog es Knut Henßler mit Frau nach Graal-Müritz an die Mecklenburger Ostseeküste.

Hier verfiel er, wie viele Künstler vor ihm, dem besonderen, nordischen Licht. Als er beim genaueren Hinsehen merkte, dass jeder Tag anders leuchtete, begann er zu malen. Zunächst waren es kleine Aquarellarbeiten, aber schon bald wurden es Acrylbilder und Arbeiten in Mischtechniken. Und Knut Henßler fragte sich: „Wie viele Farbtönungen hat das Meer, haben die Wolken? Und wie sehen Licht und Schatten aus, die sich im Meer spiegeln?“

Bilder mit fröhlichen Farben, Bücher mit düsteren Geschichten

„Am Horizont": Ein Bild von Knut Henßler. Quelle: privat

So entstanden im Laufe der Jahre Hunderte von Bildern in den leuchtenden Farben des nordischen Lichts. Die fröhlichen Farben sind typisch für die Bilder von Knut Henßler. Eine kleine Auswahl zeigt Patricia Lehmann in ihrer diesjährigen Frühjahrsausstellung.

Aber Knut Henßler ist nicht nur Maler, er ist auch Schriftsteller. Als Buchautor hat Knut Henßler vor allem Kriminalromane geschrieben. Sein letzter Roman trägt den Titel „Wenn im Moor die Nacht beginnt“. Er liegt ebenfalls in der Galerie PL aus.

Die Frühjahrsausstellung beginnt am Freitag, 19. März 2021, um 14 Uhr mit der regulären Öffnungszeit der Galerie PL. „Eine Vernissage ist wegen der bekannten Corona-Abstandsbeschränkungen nicht möglich. Auch ist die Besucherzahl zurzeit auf drei Personen in dem ehemaligen Kuhstall der Büdnerei Smedsens Hoff begrenzt“, informiert die Galeristin.

Öffnungszeiten Galerie PL (Schmiedeweg 6, Hessenburg/Saal): freitags bis sonntags, 14 bis 18 Uhr

Von OZ