Galerie in Ahrenshoop zeigt farbenfrohe Werke von Lars Lehmann

Ahrenshoop

Ein rauschendes Fest hatte Galeristin Renate Löber am Wochenende für den Künstler Lars Lehmann zur Ausstellungseröffnung mit Malerei im Dornenhaus vorbereitet. Das Rostocker Musikerpaar Bettina und Martin Goffing musizierte eingangs die Sonate A-Dur von Antonio Vivaldi. Zu Violine und Kontrabass rauschte die mächtige nahe Pappel und untermalte die schwungvollen Klänge, am Ende lateinamerikanische Musik von Celso Machado. Eine sehr poetische Einführung gab Laudator Michael Pietsch, der am liebsten jedes einzelne Bild beschrieben hätte.

In der hohen Diele zieht das Bild „Der graue Affe“ alle Blicke auf sich. Doch sitzt das Stofftier dort nicht allein. Real existierende Dinge aus dem Alltagsleben wie die rote Ölkanne hat der Künstler gesammelt und zu einem Ganzen komponiert. Aufrecht steht eine geerbte Blockflöte, ein Schmetterling ist dabei und ein Krokodil, alles dekoriert mit einem Rosenstock. Lars Lehmann arbeitet in klassischer Schichtenmalerei. Die braucht Zeit und Geduld. Rückseitig ist zu lesen, dass er am 10. November 2017 mit dem Bild begonnen hat und es am 23. Juni 2018 beendete. „Irgendwann sind die Dinge zueinander passig.“ Sie erscheinen klar und echt zum Greifen. Für ihn hat „Bilder malen eine ganz leichte spielerische Komponente. Die Imagination ist für mich eine wichtige Grundlage. Bevor etwas hingestellt wird, muss es vorgestellt sein.“

Leuchtende Farben

Für seine Stillleben nutzt er das übliche Verfahren – Zeichnung, Gouache, Acryl, Ölbild. „Ich irre mich immer und korrigiere nach dem Motto ‚trial and error‘.“ Der Künstler mischt Farben von ungewöhnlicher Leuchtkraft, arbeitet regenbogengleich mit kräftigem Gelb, Rot, Blau, Violett. „Herbstsonate“ zeigt den Blick aus seinem Atelierfenster in die Landschaft von Schluttenbach mit einer tausendjährigen Linde. Im Vordergrund wirken Kardendisteln, ein gnomenhafter Weinstock aus Burgund, eine Wurzel aus dem Schwarzwald sowie ein Widderkopf. Nach Ettlingen bei Karlsruhe folgte der Künstler 2017 seiner Ehefrau Ingrid, die dort als Landschaftsarchitektin arbeitet.

Galeristin Renate Löber (li.) mit den Musikern Bettina und Martin Goffing zur Eröffnung. Quelle: Elke Erdmann

Lars Lehmann wurde 1967 in Greifswald geboren, wuchs in Ribnitz auf, studierte von 1991 bis 1997 an der Hochschule der Künste in Berlin und war Meisterschüler bei Professor Volker Stelzmann, der aus der zweiten Generation der Leipziger Schule stammt.

Erinnerung an Mecklenburg

An seine mecklenburgische Heimat erinnert das Bild „Ribnitz, Gänsestraße“, Öl auf Hartfaser, 2019. Die Häuser erscheinen buntfarbig wie aus einem Spielbaukasten. In den bewölkten Himmel hinein ragt der Turm von St. Marien. „Über dem Durchgang zum Kabinett feiern wir die Renaissance mit dem goldgerahmten Bild ‚Lied des Öles‘“, sagte Michael Pietsch. Auf einer Fensterbank im Bild „Arminshoop“ befinden sich formschöne Tongefäße des Keramikers Armin Rieger vor der weiten Landschaft Bergfeld, in der er „gelebt und abgelebt hat.“ Im Bild „Frühling II“ erinnert eine Brosche auch an den verstorbenen Goldschmied und Maler Wolfgang Schlüter aus Hirschburg.

„Lied des Öles“, Acryl auf Leinwand, 2013 Quelle: Elke Erdmann

Verlässt der Besucher die Galerie, schaut er auf das Geldbild. Lars Lehmann hat Dinge in dunklen Farben, die dem Sujet entsprechen, auf eine lange Hartfaser gemalt, die synonym für den Mammon unter Gaunern verwendet werden: Kohle, Heu, Asche, Schotter, Kröten, Mäuse. Auf dem Plakat wirbt „Herbstsonate“ für die Ausstellung, die Einladungskarte schmücken Sonnenblumen in einer tschechischen Vase im Artico-Stil mit der Marktkirche von Güstrow im Hintergrund. „Ein Abschiedsbild“, sagt der Künstler, denn bis zu seinem Umzug nach Ettlingen fühlte er sich in Güstrow wohl.

Von Elke Erdmann