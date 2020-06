Ganz ohne „Corona-Bonus“: Barths Abiturienten mit glänzenden Noten

Barth

Drei Abiturklassen verabschiedeten sich am Mittwochnachmittag, 17. Juni, aus dem Gymnasialen Schulzentrum Barth in den „Ernst des Lebens“. Alle 59 Jugendlichen haben ihre Reifeprüfung bestanden, drei von ihnen sogar mit der „Traumnote“ 1,0. Insgesamt wurde ein Durchschnitt von 2,22 erreicht und das ohne jede Form von „Corona-Bonus“, versicherte Lehrer Dietmar Mews (Deutsch, Sport) der OSTSEE-ZEITUNG.

Die Abschlussklasse 12c des Gymnasialen Schulzentrums in Barth Quelle: Susanne Retzlaff

Damit dürften es Barths Gymnasiasten einmal mehr in die Top Ten des Landes geschafft haben, dessen Notenschnitt bei 2,3 liegt, so Schulzentrumsleiter Rainer Schmidt bei der Zeugnisübergabe, die mit Glückwunsch, Rose und Grundgesetz, aber ohne Handschlag auskommen musste.

In ihrer verschlankten Variante, musikalisch begleitet von Nele aus der Schülerband, bekam jede Klasse eine eigene letzte Schulstunde (45 Minuten), zu der jeder Prüfling zwei Gäste mitbringen durfte. Trotz schlanker Feier packte viele Abiturienten bei ihrem „langersehnten Abschied von der schulischen Normalität“ eine Portion Wehmut, wenn an lieb gewordene Begrüßungsrituale und „unvergessliche 37 Grad in Prag“ erinnert wurde.

Digital- statt Präsenzunterricht

Die Abschlussklasse 12b des Gymnasialen Schulzentrums in Barth Quelle: Susanne Retzlaff

Das Überwinden von Prüfungen und Durststrecken gehöre zur Persönlichkeitsentwicklung, erklärte Schmidt in seiner Ansprache, in der er Eltern und Lehrern dankte und die Geprüften ermahnte, ihre zertifizierte Allgemeinbildung nicht nur zum eigenen Vorteil einzusetzen. Und mindestens ein Gutes konnte er der „ Corona-Krise“ abgewinnen, nämlich die Entdeckung der Vorzüge von „Präsenzunterricht“ – die Wortneuschöpfung beschreibe den gewohnten Schulalltag mit körperlicher Anwesenheit und gegebener Struktur – gegenüber „Digitalunterricht“.

Motto-Woche musste ausfallen

Mews, der zum letzten Mal ein Tutoriat übernommen hatte, bedauerte, dass Motto-Woche und Philosophie-Theater, ein besonders begangener letzter Schultag und der Abiball, die eigentlich zu diesem besonderen Abschnitt gehören, durch die Pandemie-Maßnahmen ausfallen mussten.

Unterrichtstechnisch habe sich für die 12. Klassen durch Corona jedoch nicht so viel geändert, lediglich die klassische letzte Vorbereitungswoche habe nicht in gewohnter Weise stattgefunden, was die Prüfungsdramaturgie etwas gestört habe, erklärte Mews der OZ. Wie bei sportlichen Wettkämpfen können Störungen des Spannungsbogens zu Motivationsschwierigkeiten führen, dann ist der Lehrer besonders gefordert.

Beste Abiturientin

Celina Nowaczyk Quelle: Susanne Retzlaff

Celina Nowaczyk aus der Klasse 12b hat sich von „Corona“ offenbar kaum irritieren lassen und „einfach weitergelernt“. Sie hat die Beste der drei „Einskommanullen“ und „will nach wie vor Jura studieren.“

Für Jonas Wendlandt und Mathilda Horn aus der 12c, die ebenfalls mit 1,0 abgeschlossen haben, stand bereits seit der zehnten Klasse beziehungsweise „schon immer“ fest, dass sie Medizin studieren wollen. Beide waren immer zuversichtlich, dass ihnen ein entsprechendes Abitur gelingen würde, so die 17-Jährigen.

Während Jonas sich durch die Pandemie-Maßnahmen nicht beeinträchtigt fühlte, empfand Mathilda die Möglichkeit, sich Zeit und Aufgaben selbst einzuteilen, als durchaus angenehm, auch die Lehrer hätten ihre Sache gut gemacht, „aber der Input durch persönliche Gespräche, der hat mir doch gefehlt.“

Von Susanne Retzlaff