Ribnitz-Damgarten

Dass ein Traditionsgeschäft angesichts von Discounter-Konkurrenz heutzutage überhaupt noch überleben kann, ist für sich bereits bemerkenswert. Dass das sogar in Zeiten wie diesen gelingt, in denen sich Einzelhändler angesichts von Corona-Pandemie und wiederkehrenden Lockdowns regelmäßig die Existenzfrage stellen müssen, ist umso mehr hervorzuheben. Im Fall von Undine Spieß sogar so sehr, dass sie es tatsächlich geschafft hat, ihr Lebenswerk vertrauensvoll in Nachfolge-Hände zu geben. Ab Montag, 2. August, steht hinter der Kasse des Geschäfts „Gardinen Spieß“ in der Langen Straße in Ribnitz eine neue Inhaberin. Undine Spieß geht in den Ruhestand.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Zeit voller Euphorie

„Das geht mir schon an die Nieren“, sagt die 69-Jährige, angesprochen auf den Schritt in den Ruhestand. Die Endgültigkeit, das Ende eines großen Lebensabschnittes, in dem sie ihr Leben dem Geschäft verschrieben hat: ein besonders emotionaler Moment. „Ich hatte nie 14 Tage am Stück Urlaub“, sagt Spieß.

Am 1. April 1992 erwarb die Unternehmerin das Geschäft aus der Konkursmasse der DDR-Handelskette Konsum. Bereits vor der Wende war Spieß hier Chefin, und zwar seit Anfang der 1980er Jahre. „Es gab keine negativen Gedanken. Es war eine Zeit voller Euphorie und Freude“, erinnert sich Undine Spieß an die Jahre direkt nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Noch im November 1992 wurde der Laden innerhalb von nur zehn Tagen komplett renoviert.

Als später die ersten großen Baumärkte eröffneten und die Arbeitslosigkeit ab Mitte der 1990er Jahre wuchs, „haben wir das deutlich gespürt“, sagt Undine Spieß. Doch es gab stets ein Credo, das aus allen schwierigen Zeiten geholfen hat. „Geht nicht, gibt es nicht. Will nicht, geht schon gar nicht!“ Auf Herausforderungen hätten sie und ihr Team, zu dem auch ihr Mann und ihr Sohn gehören, immer rechtzeitig reagiert. Während beispielsweise zu DDR-Zeiten und in den Anfangsjahren nach der Wende der Verkauf der Ware dominierte, wurde später der Dienstleistungsbereich immer weiter ausgebaut.

Mehr als 2000 Kunden deutschlandweit

Privatleute, Ferienhausbesitzer, Hotels und viele mehr gehören zu den Kunden. Sie alle lassen sich ihre Räume mit Gardinen, Vorhängen oder Plissees aus Ribnitz-Damgarten ausstatten und das deutschlandweit. Mehr als 2000 Kunden sind registriert. „Man muss zuverlässig sein und vertrauenswürdig“, sagt Undine Spieß. Nie habe sie besonders viel Werbung machen müssen. „Wir leben von Empfehlungen. Und wir haben immer hart gearbeitet“, sagt sie.

Das Geschäft "Gardinen Spieß" in der Langen Straße in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Zwei Jahre habe es gedauert, eine Nachfolgerin zu finden. Die Corona-Pandemie habe diese Aufgabe nicht leichter gemacht. Eigentlich war die Geschäftsübergabe bereits im vergangenen Jahr geplant. Doch das Geschäft habe die Krise gut überstanden, sei schuldenfrei. Spieß’ Nachfolgerin blieb am Ball, wollte im Zuge dieses Berichts jedoch noch nicht in Erscheinung treten. Am Tresen wird sie ab Montag, 2. August, dann für die Kunden zu sprechen sein.

„Einfach mal nichts tun“, wünscht sich dann Undine Spieß für sich selbst. Sie geht gemeinsam mit ihrem Mann (69 Jahre) in Rente. So ganz einfach wird es damit aber nichts. Beratend bleibe sie eine Weile dem Geschäft erhalten. Außerdem ist sie ehrenamtlich als Schöffin am Amtsgericht in Rostock tätig. Und dann sind da noch zwei Enkelkinder. Undine Spieß: „Für die Jungs habe ich dann mehr Zeit.“

Von Robert Niemeyer