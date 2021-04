Gebürtige Bremerin findet in Zingst ihr Glück

Ribnitz-Damgarten

Der Startzeitpunkt könnte als etwas undankbar bezeichnet werden. Vor etwas mehr als einem Jahr trat Liela-Paulin Krause ihre neue Arbeitsstelle in der Ribnitz-Damgartener Verwaltung an. Im Büro für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing betreut die 28-Jährige den Internetauftritt der Stadt, vor allem für die Bewerbung von Veranstaltungen und Tipps für Gäste.

Umzug im Lockdown

Das Problem: Vor etwa einem Jahr begab sich Deutschland in den ersten Corona-Lockdown. Urlaub in MV, Feste und Konzerte, all das fiel erst mal aus. „Es war ein sanfter Einstieg“, sagt Liela-Paulin Krause rückblickend mit einem Augenzwinkern. Ein Jahr später sieht es zwar vorerst kaum anders aus. „Aber es läuft sehr gut, es macht sehr viel Spaß, ich bin sehr zufrieden.“

Nach anderthalb Jahren Fernbeziehung hatte sich die gebürtige Bremerin vergangenes Jahr dazu entschieden, in die Region zu ziehen. Im Urlaub hatte Krause hier ihren Partner kennengelernt. Nun lebt sie in Zingst. „Ich bin sehr glücklich“, so die 28-jährige Kommunikationsdesignerin, die in ihrer Freizeit gerne Fahrrad fährt oder fotografiert.

Von Robert Niemeyer