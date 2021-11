Stralsund

Hinter den bisher in diesem Jahr 813 Geburten in der Stralsunder Frauenklinik stehen 828 Kinder. 828-mal haben also die Eltern für ihren Nachwuchs einen Namen gesucht – und natürlich gefunden.

Merle, Elina und Leni bei den Mädchen

Bei den Mädchen, die mit 443 die Oberhand hatten, gibt es mit Merle einen ganz klaren Favoriten. Zehnmal wurde dieser Name gewählt. Auf Platz 2 folgen mit je sieben Nennungen Elina und Leni. Emilia wurde 6-mal gewählt. Klara, Ida, Lina, Mathilda, Mia, Thea und Pia liegen mit jeweils fünf Nennungen auf Rang 4. Gefolgt von Ella, Elisabeth, Mara, Maria, Nele, Nora und Frida.

Liam, Matti, Karl und Noah bei den Jungen

Bei den 385 Jungs gibt es auch einen Namensliebling: Liam, acht Elternpaare fanden ihn am schönsten. Knapp dahinter liegt in den gut ersten zehn Monaten des Jahres Noah (7 Nennungen). Matti, Karl und Paul waren die Favoriten von je sechs Familien. Emil, Finn, Max und Oskar erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. Aber auch Arthur, Fiete, Jakob, Ben und Leon sind gern gewählt worden.

Natürlich gibt es auch Eltern, die sich bewusst einen seltenen Namen für ihren Nachwuchs aussuchen. Bei den Mädels waren das zum Beispiel bisher Becki, Eske, Grace, Jella, Liesbeth, Maggie, Skadi, Tessa oder Zora. Bei den Jungs sind diese Namen einmalig: Aaron, Bene, Franz, Hector, Ivar, Leif, Rick, Platon oder Joke.

Wir gratulieren noch einmal allen Eltern zu ihrem Nachwuchs und wünschen alles Gute. iso

Von Ines Sommer