Gedenktafeln in Barth beschmiert: Unbekannte schänden KZ-Mahnmal

Barth

Völlig fassungslos steht Helga Radau gemeinsam mit Mario Galepp und zwei Urlaubern am späten Montagnachmittag vor dem Mahnmal KZ Barth. Unbekannte haben unter anderem die Gedenktafeln mit ausgestanzten Namen und die kupfernen Reliefplatten vom Bildhauer Jo Jastram mit Lackfarben beschmiert und Abdeckplatten zerstört. Und das nicht zum ersten Mal.

Außerdem sei die Gedenkstätte in einem derart schlechten Zustand, dass es schon eine peinliche, sehr fragwürdige Außenwirkung habe.

KZ-Außenlager Barth: Weit mehr als 5000 Frauen und Männer waren hier inhaftiert, viele verloren ihr Leben

Helga Radau ist die Vorsitzende des Fördervereins Dokumentations- und Begegnungsstätte Barth. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Forschungs- und Bildungsarbeit zur regionalen Geschichte zwischen 1933 und 1945 zu leisten, zu initiieren, zu begleiten und zu unterstützen. „An dieser Gedenkstätte soll unter anderem jener gedacht werden, die in dem einstigen Konzentrationslager, einer Außenstelle des KZ Ravensbrück, ihr Leben verloren und inhaftiert waren – auch zur Mahnung an die Lebenden. Ich bin total erschüttert, was hier geschehen ist. Und das nicht zum ersten Mal“, sagt sie.

Die Gedenkstätte auf dem einstigen Gelände des KZ ist die größte ihrer Art in Vorpommern. Zwischen 1943 und 1945 sind in dem Lager, eines der größten KZ-Außenlager auf dem Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns, weit mehr als 5000 Frauen und Männer inhaftiert gewesen.

Fraktionen fordern Aufklärung: Stadt soll Belohnung aussetzen

Derartigen Vandalismus an dieser Gedenkstätte, die zugleich Begräbnisstätte von insgesamt 180 Menschen ist, will auch Stadtvertreter Mario Galepp nicht einfach hinnehmen. „Das verlangt eine Aufklärung sowie harte Bestrafung der Täter. Wir, die Fraktionen der BfB, CDU, SPD, Die Linke, FDP, Freie Wähler und AfD, fordern die Stadt auf, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro auszusetzen für denjenigen, der zur Ergreifung der Täter wichtige Hinweise geben kann“, schreibt er noch am Montagabend in Vertretung der Fraktionen an Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig.

Zustand beschämend

Dieser Vorfall ist aber nicht das einzige, was ihn und Helga Radau fassungslos machen. „Genauso erschüttert sind wir über den Zustand dieser Gedenkstätte. Es ist beschämend, wie es hier aussieht, wie die Stadt es nahezu verwahrlosen lässt“, kritisiert Helga Radau. Der Förderverein bemühe sich seit Jahren um die Sanierung der Gedenkstätte. „Das Land hat sogar Fördermittel dafür in Aussicht gestellt. Die Stadt muss nur einen Antrag stellen“, sagt sie.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tatsächlich ist eine umfangreiche Sanierung der Gedenkstätte auch vorgesehen, berichtet der stellvertretende Bürgermeister und Bauamtsleiter Manfred Kubitz. Er verurteilt die jüngsten Ereignisse, die Schändung des Mahnmals. „Wir werden alles veranlassen, um die Täter zu stellen. Inwieweit es möglich ist, eine Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung dieser Straftat dienen, auszuloben, und ob dies die Stadt oder das Amt macht, prüfen wir aktuell“, sagt Kubitz. Prinzipiell sei die Stadt für die Auslobung einer Belohnung.

Barth-Süd wird Sanierungsgebiet: Gedenkstätte eine der Maßnahmen

Und auch für eine Sanierung der Gedenkstätte. „Dass etwas getan werden muss, ist unstrittig“, sagt er. „Wir haben einen Antrag beim Land gestellt, das der Stadtteil Barth-Süd als Sanierungsgebiet anerkannt und die geplanten Maßnahmen gefördert werden. Die Gedenkstätte haben wir bei den Planungen einbezogen, das ist eine der Maßnahmen“, informiert Kubitz. Vor Kurzem seien seitens der Landesregierung bereits Fördergelder in Aussicht gestellt worden.

„Aber noch nicht bewilligt“, sagt Kubitz und dämpft damit die Hoffnung von Helga Radau, dass die Gedenkstätte in naher Zukunft saniert werden kann. „Es braucht bestimmt noch zwei, drei Jahre bis die Gedenkstätte vollumfänglich saniert werden kann“, erklärt er. Er rechnet mit Kosten allein für diese Maßnahme in dem Stadtteil Barth-Süd in Höhe von 300 000 Euro.

Zweiter Fall innerhalb von zwölf Monaten

Was aber so schnell wie möglich geschehen muss, ist die Reinigung der Gedenkstätte. „Und das wird nicht einfach“, weiß der technische Leiter des Stadtbauhofes, Uwe Scheller, dem ebenfalls jedes Verständnis für diese Straftat fehlt, wie er sagt. „Die Reinigung ist nicht einfach mit einem Lappen und Verdünnung getan – das vertragen Kupfer und Messing nicht“, erklärt er. Erschwerend komme hinzu, dass die Namen, die auf den Messingtafeln stehen – Namen von Frauen und Männern, die im KZ-Außenlager in Barth ums Leben kamen – ausgestanzt sind. Die gesamte Farbe aus den kleinen Buchstaben zu entfernen, dürfte schwierig werden. Die Polizei geht momentan von einer Schadenssumme im vierstelligen Bereich aus. Die genaue Höhe hängt davon ab, ob und wie die Farbe abgeht.

Staatsschutz ermittelt

Für das Team des Stadtbauhofes ist es nicht das erste Mal, dass sie die Gedenkstätte nach Schändungen wieder herrichten müssen. Erst im August 2020 ist sie erheblich beschädigt worden. Unbekannte haben Gehwegplatten aus einer Treppe genommen und diese zerschlagen. Mit den Bruchstücken sind mehrere Gedenkplatten an einem Mahnmal beworfen worden. Seinerzeit hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

„Dieser Fall wurde Ende Oktober 2020 an die Staatsanwaltschaft Stralsund übergeben worden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden offiziell gegen ’unbekannt’ abgeschlossen“, teilt Claudia Tupeit, Pressesprecherin der Polizeipräsidiums Neubrandenburg auf Nachfrage mit.

Auch in dem aktuellen Fall übernehme der Staatsschutz die Ermittlungen.

Von Anja Krüger