Fuhlendorf

Auf dem Rad lebt es sich in der Gemeinde Fuhlendorf gefährlich. Das Problem: Die zunehmende Zahl der Urlauber und damit der Pedalritter der verschiedensten Gattungen auf den Radwegen, die nicht mehr der aktuellen Norm entsprechen. Einwohner fordern ein Handeln der Gemeinde.

Zwei Radfahrer in Fuhlendorf frontal kollidiert: So geschehen im August dieses Jahres in Fuhlendorf. Wie vielerorts gibt es durch Bodstedt und Fuhlendorf einseitig einen sogenannten Zweirichtungsradweg. Gebaut: Ende der 90er-Jahre. Entsprechende Schilder zwingen Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen, diesen Weg auch zu benutzen.

Weg zu schmal: Fußgänger und Radfahrer kommen sich ins Gehege

„Dadurch entstehen immer wieder – nahezu jeden Tag – gefährliche Situationen“, weiß Martin Schmelz aus Fuhlendorf, der während der jüngsten Gemeindevertretersitzung auf das Problem aufmerksam machte. „Der Radweg wird nicht nur zunehmend von E-Bikes genutzt, sondern auch von Fahrrädern mit Kinderanhängern. Letztere brauchen etwa 1,30 Meter Platz in der Breite“, führt der Fuhlendorfer aus.

Der Zweirichtungsradweg ist aber nur 1,50 Meter breit, der angrenzende Fußweg nur 1,20 Meter. Ein Grund, warum die Radfahrer zunehmend auf der Straße unterwegs sind – zu ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Radfahrer und Fußgänger. Schmelz hat dafür durchaus Verständnis, sieht darin auch die Lösung des Problems. Er fordert deshalb die Aufhebung der Nutzungspflicht.

Bauliche Veränderungen für Gemeinde nicht leistbar

Mit dem zunehmenden Radtourismus und den damit einhergehenden Problemen, wie sie Martin Schmelz schildert, habe sich auch die Gemeinde schon einmal auseinandergesetzt, wie Bürgermeister Eberhard Groth informiert. Baulich etwas zu verändern, sei eine gemeindeübergreifende Aufgabe und mit horrenden Kosten verbunden, berichtet er. Es werde wohl noch einige Jahre brauchen, um mit einer breiteren Straße oder breiteren Geh- und Radwegen Abhilfe zu schaffen, macht er deutlich.

„Und es geht ja noch weiter. Wenn der ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr; Anm. d. Red.) fährt, fährt er nicht nur die Hauptstraßen lang, sondern auch die Nebenstraßen. Auch dort müssen die Straßen verbreitert werden. Auch dort müssen wir Geld in die Hand nehmen. Alle das wissen wir. Die Frage ist nur, wie können wir das finanzieren“, macht der Bürgermeister deutlich.

Radwege sind schlechte Werbung für die Region

Damit gibt sich Schmelz aber nicht zufrieden. „Die Herausforderungen sind in allen Städten und Gemeinden gleich und die Finanzen sind begrenzt. Aber ich sehe wirklich gefährliche Situationen beinahe jeden Tag vor unserem Haus und staune, dass es nicht öfter zu Unfällen kommt“, sagt er. Die gängige Lösung, so meint er, sei es, die blauen Schilder durch weiße Radweg-Schilder, die das Radfahren auf dem Gehweg lediglich erlauben und nicht vorschreiben, zu ersetzen. Dann würde man den Radfahrern die Entscheidung lassen, wo sie fahren, begründet er.

„Wenn man die Sicherheit für die Radfahrer innerorts noch erhöhen möchte, sollte dort ein Tempolimit von 30 km/h eingerichtet werden“, sagt Martin Schmelz. „Das würde auch dem Erholungsort sehr entgegenkommen“, fügt er hinzu. Denn diese Strecke durch Fuhlendorf, so hat er herausgefunden und sollte seiner Meinung nach auch Beachtung finden, führen zehn Radrouten und fünf Fernradrouten, sei somit ein bundesweit sehr umworbener und bekannter Radweg, macht Schmelz deutlich. „Deshalb kommen Menschen aus anderen Städten und anderen Bundesländern. Und hier sehen sie dann, wie eng das hier ist“, fügt er hinzu.

Tempolimits werden meist abgelehnt

Seiner Meinung nach gebe es Möglichkeiten, die nicht viel Geld kosten. Er erinnert in dem Zusammenhang an seine Anregung, die er vor einer Zeit vorgebracht hat. „Tempo 3o von Bodstedt bis Ortsausgang Fuhlendorf“, ruft er in Erinnerung. Tatsächlich habe sich die Gemeinde auch damit befasst, jedoch sehe man keine Erfolgsaussichten, dass ein entsprechender Antrag beim Landkreis positiv beschieden werde, macht der Bürgermeister deutlich. „Es wird alles abgelehnt. Wir haben auch Tempo 30 beantragt für die Dankwardt-Straße in Richtung Pruchten – zweimal – zweimal abgelehnt“, begründet er.

Aber die Schildertausch-Idee halte er für gut – die blauen durch weiße Radweg-Schilder zu ersetzen. „Das ist nicht die schlechteste Lösung“, sagt er.

Gefahrenquelle: Der Baum auf dem Gehweg muss weichen

Prinzipiell sei schließlich auch der Gemeinde daran gelegen, allen Verkehrsteilnehmern ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu bieten. Deshalb gibt sie sich auch selten mit einer Absage, wie beim Tempo-30-Thema zufrieden. Bestes Beispiel: Die wohl größte Gefahrenquelle auf dem Radweg in Fuhlendorf – ein Baum in der Kurve bei der Fleischerei. Dort hat der Baum inzwischen derartige Ausmaße angenommen, dass der Gehweg schon nicht mehr existiert. Der Antrag, den Baum zu fällen, sei jedoch vom Landkreis abgelehnt worden. „Da werden wir Widerspruch einlegen“, informiert Eberhard Groth abschließend.

Einen gänzlich anderen Blick auf die Radwege haben die beiden Radfahrer aus Berlin, die durchs Fotos fahren. „Die Wege sind grundsätzlich in Ordnung. Schlecht hingegen ist die Ausschilderung mancherorts“, sagt die Urlauberin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Allerdings sei tatsächlich zu bedenken, dass die touristische Hauptsaison bereits zu Ende und aktuell nicht unbedingt das beste Wetter für eine Radtour sei, die Wege entsprechend leer seien, gibt ihr Begleiter zu bedenken.

Von Anja Krüger