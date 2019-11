Ribnitz-Damgarten

Umweltsünde der übelsten Sorte: Unbekannte haben in Saal bei Ribnitz etwa 20 Asbestplatten illegal an einem Teich entsorgt. Der Vorfall wurde bereits Ende Oktober publik. Nun beschäftigt er die Kriminalpolizei.

Extrem gefährlich

Asbest gilt als extrem gesundheitsgefährdend. Der Stoff, einst in gut 3000 Produkten eingesetzt, erregt Krebs. Seit 1993 ist der Einsatz von Asbest in Deutschland verboten, seit 2005 auch in der EU. Die ordnungsgemäße Beseitigung von Asbest kann mehrere hundert, ja sogar Tausende Euro kosten.

Mit der illegalen Lagerung der Asbestplatten in Saal wollten die dafür Zuständigen offenbar der kostspieligen Entsorgung entgehen. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Sie sucht Zeugen. Wer Angaben zu Personen machen kann, die die Asbestplatten in Saal ablegten, sollte sich unter Tel 038231/ 67 20 bei der Polizei in Barth oder über die Internetwache melden.

Von OZ