Gefeierte Premiere: Schlündelgründer begeistern mit „Rotkäppchen“

Ribnitz-Damgarten

Wenn Rotkäppchens Großmutter (gespielt von Franka Bartarelli) erkältet ist, genehmigt sie sich gerne einen Tee. Wenn die Erkältung schlimmer ist, gibt sie einen Schluck Rum hinzu. Und wenn es ganz schlimm ist, „dann lasse ich den Tee weg“. Zum Wohl! Bekanntlich ist der leichte Hang zum Alkoholismus Großmutters kleinstes Problem in der Geschichte.

Ein Lacher fürs Publikum und der Auftakt des diesjährigen Weihnachtsmärchens der Ribnitz-Damgartener Theatergruppe Schlündelgründer, das am Samstag im Ribnitzer Stadtkulturhaus Premiere feierte. Und gefeiert wurde. Liebevoll inszeniert, sympathisch gespielt hatte das Ensemble der Hobbyschauspieler den Applaus am Ende mehr als verdient.

Zusatzvorstellung Bis zum 22. Dezember wird „Rotkäppchen“ im Ribnitzer Stadtkulturhaus jeweils samstags und sonntags um 15 Uhr aufgeführt. Sämtliche Vorstellungen sind bereits ausverkauft, zum ersten Mal überhaupt, seit das Weihnachtsmärchen aufgeführt wird. Am 21. Dezember wird es um 17 Uhr deshalb eine Zusatzvorstellung geben. Ab Mittwoch, 4. Dezember, sind dafür die Tickets in der Tourist-Info am Markt in Ribnitz erhältlich.

Zum 26. Mal bringen die Schlündelgründer ein Weihnachtsmärchen auf die Bühne. Eine beliebte und honorierte Tradition. Ebenso traditionell wird eben nicht einfach das grimmsche Märchen nacherzählt, sondern bekommt dank des Teams hinter dem Team seinen ganz eigenen Anstrich. Und seine ganz eigene Aussage. „Ich bin dankbar für die Aufführungen und sehr stolz auf die Truppe“, sagte Andrea Stache-Peters. Die Gründerin der Schlündelgründer übernahm nach einem Jahr Pause in diesem Jahr wieder die Regie. „Mir ist es wichtig, dass das Kollektiv etwas zu sagen hat“, so Stache-Peters. An professionellen Häusern sei das nicht mehr möglich. In Ribnitz könne eine Botschaft vermittelt werden.

Böser Wolf, guter Wolf?

Naheliegend geht es in diesem Jahr um das zuletzt immer wieder diskutierte Wolfs-Problem. Da wird „Isegrimm“ ( Mario Topp) zum Problemwolf, weil er den Menschen gefährlich nahe kommt. Damit will er Wölfin „Tala“ ( Anna Schmidt) imponieren. Die findet das gar nicht witzig und möchte den Menschen mit ihren Welpen „Geri“ ( Jonas Mietzner) und „Freki“ ( Marek Topp) lieber aus dem Weg gehen. Gleichzeitig streiten Förster „Petz“ ( Pepe Bladt) und Schäfer „Reinecke“ ( Bruno Apitz) um die Frage: Abschuss, ja oder nein? Und die Politik in Person von Bürgermeister „Lütke“ soll entscheiden, was sichtlich schwerfällt. Die Antwort lässt das Stück bewusst offen. Doch das Publikum soll zum Nachdenken angeregt werden.

Thomas Stahl sprang kurzfristig für die Rolle des Bürgermeisters ein. Rechts Wirtin "Adelheid" (Anja Albrecht). Quelle: Robert Niemeyer

Apropos Bürgermeister: Das diesjährige Märchen der Schlündelgründer hat im Vorfeld seine ganz eigenen Geschichten hinter der Geschichte geschrieben. So musste kurzfristig Ersatz für den erkrankten Ernst Stiegeler, der den „Lütke“ spielt, gefunden werden. Thomas Stahl, der eigentlich nur beim Bau der Kulissen half und dessen Frau für die Schlündelgründer Kostüme näht, war – nun ja – gerade zufällig da. Anderthalb Wochen hatte er nur Zeit, den Text zu lernen, sich in das Stück einzufinden. „Es war spannend und aufregend“, sagt Thomas Stahl nach der Premiere.

Es sei ihm wichtig gewesen, für Stiegeler einzuspringen, auch, damit die Rolle im Stück bleibt und Stiegeler wieder mitspielen kann, sobald er gesund ist. „Ich wollte ihm diesen Gefallen tun. Die Gruppe hat es mir sehr leicht gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt“, so Stahl. Am Sonntag und bei der Schulvorstellung am Montag stand bzw. steht er noch mal auf der Bühne. Dann übernimmt wieder Ernst Stiegeler die Rolle des Bürgermeisters.

Wohnzimmer Stadtkulturhaus

Und dann muss auch er sich die Frage nach der Zukunft des Stadtkulturhauses gefallen lassen. Eine Spitze in Richtung Ribnitz-Damgartener Kommunalpolitik, die – im Sinne der angesprochenen Botschaft eines Stücks – nicht fehlen darf. Dass das traditionelle Veranstaltungshaus im Ribnitzer Zentrum das Wohnzimmer der Schlündelgründer ist, stellt das Weihnachtsmärchen einmal mehr unter Beweis. Der ganze Saal wird bespielt. Da toben „Hanna“ ( Josefine Badke) und „Heiner“ (Johannes Häntschke) durch die Publikumsreihen. Der Wintergarten wird zum Wald, in dem die Wolfswelpen herumtollen, und zum Haus von Rotkäppchens Mutter (Miriam Kaluschka), die Rotkäppchen ( Anna Schulz) vor den Gefahren des dunklen Waldes warnt.

Und so passt alles zusammen. „Die Premiere ist geglückt. Die letzten I-Tüpfelchen haben gepasst“, sagte Ina Lächelt-Schulz, organisatorische Leiterin der Schlündelgründer. Und das, obwohl aufgrund des 18-stündigen Stromausfalls vor einer Woche zwei Proben ausfallen mussten. Ina Lächelt-Schulz: „An den anderen Tagen mussten wir dann länger proben. Es war kräftezehrend. Aber es hat wunderbar funktioniert. Eine wirklich tolle Truppe, ein tolles Team.“

Von Robert Niemeyer