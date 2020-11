Zwar hat Mecklenburg-Vorpommern am Freitag vorerst auf eine landesweite Stallpflicht für Hausgeflügel verzichtet. In einigen Gebieten gilt sie jedoch schon seit Wochen. Ein Rassegeflügelzüchter aus Barth erzählt, was die Auflagen für ihn bedeuten. Er hat Angst davor, dass sein Lebenswerk zerstört werden könnte.