Zingst

Die Tourismus-Info der Ahrenshoop Kurverwaltung hat es bereits, ebenso die Käthe-Miethe-Bibliothek in dem Künstlerort. Nun dürfen sich auch die öffentlichen Einrichtungen der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst mit dem sogenannten MV-Siegel „Mehr Sicherheit im Urlaubsland“ schmücken. Im Museumshof, im Max-Hünten-Haus, im Experimentarium, in der Touristen-Information im Kurhaus, in der Zimmervermittlung im einstigen Bahnhofsgebäude sowie im Gästehaus „Haus 54“ werden die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Allein auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie rund um den Bodden gibt es derzeit 60 Einrichtungen, die das Siegel tragen.

Gerade mit Blick auf das Gästehaus der Kur- und Tourismusgesellschaft in Zingst ist der Wunsch bei den Verantwortlichen groß, dass sich auch privat geführte Beherbergungsbetriebe zertifizieren lassen. Erst jüngst hatte der oberste Touristiker des Seeheilbades, Matthias Brath, Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter ganz oben auf die Agenda gesetzt. Das Siegel bestätige den Einsatz gegen die Ausbreitung des Virus. Wenn sich auch private Vermieter zertifizieren ließen, gebe es ein einheitliches Bild, betonte beispielsweise Simone Marks, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kur- und Tourismus GmbH.

Siegel auch für Einzelhandel interessant

Die Sprecherin glaubt, dass dieses Siegel auch für den Einzelhandel interessant sei. Das Interesse sei da, eine Überprüfung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bestätigt zu wissen. „Die Sicherheit ist da“, sagt Simone Marks. Die Einzelhändler warteten nur auf die Neuöffnung.

„Wir tun alles, was wir können, für die Sicherheit der Menschen“, so die Sprecherin der Zingster Tourismus-Gesellschaft. Das sage das MV-Siegel aus. Mit der Übernahme einer gewissen Vorreiterrolle in dem Seeheilbad will die Kur- und Tourismusgesellschaft dafür werben, dass sich auch andere Betriebe mit dem kostenlosen Siegel zertifizieren lassen.

Bewährte Hygienemaßnahmen

Kaum erwarten kann es die neue Leiterin des Hauses 54, Dana Wesselburg, Gäste zu empfangen. Mit ihrem Dienstbeginn im November des Vorjahres begann der neuerliche Lockdown. „Ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir die Türen wieder öffnen dürfen. Für das MV-Siegel mussten in dem Haus keine Änderungen an den Hygienemaßnahmen getroffen werden, wie Dana Wesselburg sagt. Die Maßnahmen hätten sich während der Saison im zurückliegenden Jahr bewährt.

Denn nach der Öffnung der Beherbergungsbetriebe im Mai war auch im Haus 54 eine „Super-Auslastung“ registriert worden. Mit dem zweiten Lockdown wurde dann die Zeit genutzt, die Zimmer zu reinigen und zu renovieren. Laut Dana Wesselburg wurden auch Arbeiten vorgezogen, weil seit November keine Gäste anreisen dürfen. Die 41-Jährige hofft, Ostern wieder durchstarten zu können.

Vor der Übernahme der Leitung des Hauses 54 in Zingst war Dana Wesselburg nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Kurverwaltung in Ahrenshoop als operative Leiterin bei der Einrichtung der Zimmer der einstigen Seefahrtsschule in ihrem Wohnort Wustrow beschäftigt.

In vier Schritten zum Siegel

Das MV-Siegel ist eine gemeinsame Initiative des Landestourismusverbandes und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern. Stand Donnerstagmittag trugen annähernd 300 Betriebe aus dem Bereich Beherbergungs- und Gastronomieunternehmen, Freizeit- und touristische Einrichtungen dieses Siegel. Die Initiatoren betonen auf der Internetseite www.mv-gegen-corona.de, dass die Träger des kostenlosen und freiwilligen Siegels garantierten, das sie Schutzstandards erfüllen und weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergriffen haben. Den Initiatoren zufolge kann das Siegel in vier Schritten erlangt werden. Es ist bis Ende dieses Jahres gültig.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter