Geheimnisse unter der Erde: Unterwegs mit Schatzsuchern am Barther Bodden

Barth

Der Wind fegt schneidend kalt über den Hügel hinweg. In der Ferne schimmert die graue Oberfläche des Barther Boddens. Oben am Himmel zieht ein Trupp Kraniche dahin, und unten, am Hang des Hügels, stapft Annette Weidemann über den Acker. In halbkreisförmigen Bewegungen schwenkt sie einen Metalldetektor etwa eine Handbreit über dem Boden – auf der Suche nach Relikten der Vergangenheit.

Für den Laien ist der abgeerntete Acker östlich der Stadt Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) vor allem das: irgendein Acker. Für die ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin Annette Weidemann und ihre Kollegen, die im Auftrag der Landesamts für Kultur- und Denkmalpflege MV unterwegs sind, ist es vor allem: ein hoch interessanter Fundort.

Germanen bestatteten ihre Toten auf dem Hügel

Zur römischen Kaiserzeit – also etwa in den ersten drei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung – wurde der Hügel von Germanen der sogenannten Wielbark-Kultur als Gräberfeld genutzt. Darauf lassen archäologische Funde schließen: „ Schmuck, Fibeln, Armreife, Gürtelbeschläge, häufig aus Bronze hergestellt“, zählt Annette Weidemann auf. Auch Stücke aus Silber haben die Bodendenkmalpfleger hier gefunden, was auf Grabstätten höhergestellter Stammesmitglieder hinweisen könnte.

„Und es hat hier sowohl Brand- als auch Körperbestattungen gegeben“, erklärt Annette Weidemann. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal der Wielbark-Kultur, die nach einem Fundort im polnischen Wielbark benannt wurde. Vielleicht stand unweit des Gräberfelds sogar eine slawische Siedlung. Funde von Keramikscherben aus jener Zeit legen diese Annahme nahe.

Ehrenamtler erforschen das archäologische Kulturerbe

Die rund 160 ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger in MV spielen eine wichtige Rolle dabei, „das archäologische Kulturerbe zu erhalten, zu pflegen und zu erforschen“, heißt es beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV. Die Ehrenamtler bergen Funde, halten Vorträge, leiten Exkursionen, ermitteln Ausdehnung, Art und Alter von Fundstellen.

„Viele bedeutende archäologische Fundstellen sind durch ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger entdeckt worden“, so das Landesamt. Dazu zählen zahlreiche Hügelgräber in den Wäldern. Oder der Silberschatz von Rügen aus der Zeit des Dänenkönigs Harald Blauzahn im vergangenen Jahr. Und das berühmte bronzezeitliche Schlachtfeld im Tollensetal.

Nur Frauen mit Schmuck bestattet

Ganz so spektakulär waren die Funde auf dem Gräberfeld am Barther Bodden bislang nicht. Dennoch: Auch der Ort bietet den Archäologen wichtige Erkenntnisse bei der Erforschung der Vergangenheit, etwa, dass dort möglicherweise fast nur Frauen mit Beigaben wie Schmuckstücken bestattet wurden.

„Wir suchen den Bereich seit gut sieben Jahren ab“, erklärt Annette Weidemann. Die 47-jährige Physiotherapeutin engagiert sich seit 2011 für die Denkmalpflege. „Regionale Geschichte hat mich schon immer interessiert“, sagt sie. Auslöser für ihre archäologische Leidenschaft war ein Zufallsfund, der zu ihren bislang spektakulärsten Entdeckungen gehört: Beim Strandspaziergang in Zingst stieß sie auf eine sieben Zentimeter lange, mit Widerhaken besetzte Spitze einer Knochenharpune aus der Mittelsteinzeit, dem Mesolithikum.

Der Detektor schlägt an – auch bei Alufolie

An diesem windigen Morgen auf dem Hügel am Barther Bodden dauert es eine Weile, bis der Metalldetektor mit durchdringendem Piepton anschlägt. Annette Weidemann gräbt mit dem Klappspaten ein kleines Loch. In der zerbröselten Erde windet sich ein Regenwurm, und dann kommt der Fund zutage: ein Stückchen Alufolie. Der Fetzen kommt in die Mülltüte und nicht in eine der kleinen Plastiktütchen, in denen die Ehrenamtler die archäologischen Funde aufbewahren und beim Landesamt abgeben, zusammen mit einer wissenschaftlichen Kurzbeschreibung und den Koordinaten der Fundstelle.

Illegale Sucher richten große Schäden an

Wo genau der Hügel mit dem alten Gräberfeld liegt, soll hier nicht verraten werden, um keine illegalen Sucher anzulocken. Unberechtigte Sondengänger richten immer wieder große Schäden an, wenn sie in den Bodendenkmalen graben und in die Funde eigene Tasche stecken. Für die wissenschaftliche Untersuchung sind diese illegalen Funde verloren.

Annette Weidemann geht den Acker weiter ab, zieht parallele Bahnen den Hügel rauf und runter, bis es im Kopfhörer erneut piept. Sie gräbt, durchsucht die Erde – und findet dieses Mal eine kleine Münze, einen Schilling, Zahlungsmittel unter dem Großherzog von Mecklenburg, Friedrich Franz I. (1756 – 1837). Die Münze ist zwar keine archäologische Sensation, aber immerhin ein schöner Fund und versöhnlicher Abschluss eines windig-kalten Tages auf dem Acker.

Von Axel Meyer