Gehwegsperrung: So kommt Ihr Kind sicher von Barth-Süd zur Nobert-Grundschule

Barth

Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Vor allem für die Erstklässler ein aufregender Tag. Jedoch geht dieser Tag für einige Familien aus dem Stadtteil Barth-Süd auch mit einem mulmigen Gefühl einher. Die Sorge, ob ihr Kind sicher die Zentrale Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“ an der Chausseestraße erreicht.

Der Grund ist die Sperrung des Geh- und Radweges vor der einstigen Eisengießerei an der Chausseestraße – auf dem direkten Schulweg für einige Grundschüler, die in Barth-Süd wohnen und die Zentrale Grundschule der Vinetastadt besuchen.

Zuwegung für Beräumung des Geländes wird „schon“ hergerichtet

Die Industriebrache ist einsturzgefährdet. Schon seit geraumer Zeit soll sie abgerissen werden. Passiert ist bislang nichts. „Weil die entsprechende Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde noch fehlt“, hat der Geschäftsführer der Eigentümerin, der Wohnungsbaugesellschaft Barth (Wobau), Alexander Siebert, bereits vor rund drei Wochen erklärt.

Am Freitag hat der Bau einer Zuwegung zum Gelände der Industriebrache begonnen. Anschließend erfolgt die Baustelleneinrichtung. Quelle: Volker Stephan

Zu dem Zeitpunkt ist er davon ausgegangen, dass noch im Juli zumindest damit begonnen wird, die Freifläche zu beräumen, um anschließend die Gebäudereste abzureißen. Doch noch ist auch auf dem Areal, wo sich mit Schadstoffen kontaminierte Schuttberge türmen, kein Bagger oder Lkw zu sehen. Zumindest ist am Freitag angefangen worden, die Zuwegung für den späteren Abtransport des Schutts herzurichten. Anschließend erfolgt seitens der beauftragten Firma Döring die Baustelleneinrichtung.

Genehmigung für Abriss noch nicht erteilt

Wie vom Landkreis Vorpommern-Rügen zu erfahren ist, liege die Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde für die Beräumung des Geländes der Wobau vor. Den Abriss der Gebäudereste der einstigen Eisengießerei habe die Behörde jedoch noch nicht genehmigt.

Ohne Abriss aber können Geh- und Radweg an der viel befahrenen Landesstraße nicht freigegeben werden. Der Wobau-Geschäftsführer ist beim Gespräch vor rund drei Wochen noch davon ausgegangen, dass diese Arbeiten im September, gleich nach der Beräumung des Geländes, erfolgen können. Ob das noch zu schaffen ist, ist fraglich.

Die sichersten Wege zur Schule

Siebert appelliert an die Eltern aus Barth-Süd, die Kinder auf die Situation vorzubereiten. Denn wenn sie erst mal an der Absperrung stehen würden, müssten sie dort die Hauptverkehrsstraße überqueren. Und die Sicht zur linken Seite ist wahrlich schlecht. Schon beinahe auf die Fahrbahn muss gegangen werden, um überhaupt zu sehen, ob ein Fahrzeug von links kommt. Deshalb mahnt er auch Kraftfahrer, den Bereich der Chausseestraße, in dem sich die einstige Eisengießerei befindet, besonders aufmerksam zu befahren.

Sinnvoller ist es natürlich, den Bereich als Fußgänger oder Radfahrer von vornherein zu meiden, den Geh- beziehungsweise Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu nutzen. Wer aus Richtung Barth-Süd kommt, sollte schon an der Ampelkreuzung die Landesstraße überqueren, um anschließend gleich den Weg an der rechten Straßenseite zu nutzen. Denn auf dieser Seite befindet sich auch die Zentrale Grundschule, an der am Sonnabend 56 Mädchen und Jungen eingeschult werden.

Eine weitere Möglichkeit, von Barth-Süd fußläufig die Grundschule zu erreichen: Die Landesstraße an der Ampelkreuzung auf Höhe der Wobau zu überqueren und den Gehweg am Hölzern-Kreuz-Weg zu nutzen. So gelangt man zur Fußgängerampel direkt gegenüber der Nobert-Grundschule. Beide „Umleitungen“ sind unwesentlich länger, als der Weg entlang der Industriebrache – und sicherer.

Die schlimmste Befürchtung

Nichtsdestotrotz: In Sachen Eisengießerei müsse etwas passieren, fordern auch Kommunalpolitiker, wie der Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern, Mathias Löttge. Erst am Montag habe er im Rahmen der Bürgersprechstunde mit einem besorgten Elternpaar gesprochen, welches ihren Sohn berufsbedingt nicht zur Schule begleiten kann. Die Eltern selbst hätten ihren Sohn auf die durch diese Situation entstandene Gefährdungslage gut vorbereitet, meint er. Löttge: „Es ist äußerst vorbildlich, wie dieses Elternpaar mit dieser Situation umgeht und ich bitte alle dadurch betroffenen Schülerinnen und Schüler, sich gemeinsam mit ihren Eltern mit dieser Situation noch vor Schulbeginn vertraut zu machen.“

Dass es beim Abriss der Industriebrache nicht vorangeht, sei für ihn nicht nachvollziehbar. „Das hätte längst erledigt sein können oder sogar erledigt sein müssen“ , kritisiert er und fordert im Namen der Kreistagsfraktion die Behörde zum Handeln auf. „Im ungünstigsten Fall bleibt diese Baustelle sonst noch über den Rest des Schuljahres bestehen. Das wäre unvorstellbar und schlimm“, sagt Löttge abschließend und spricht damit wohl nicht nur den Eltern aus Barth-Süd, sondern auch dem Geschäftsführer der Wobau aus dem Herzen.

Von Anja Krüger