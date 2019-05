Born

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche auf dem Darß. Es geht um Grundstückskäufe in Born und Prerow. Die Ermittler haben inzwischen auch schon beim Amt Darß/ Fischland angeklopft, um Akten einsehen zu dürfen. Die Mitglieder des Amtsausschusses haben während der jüngsten Zusammenkunft entschieden, dass Amtsvorsteher Gerd Scharmberg den Beamten Einsicht in die mit den Ermittlungen im Zusammenhang stehenden Akten gewähren darf. Die Verwaltung kommt damit einer möglichen Hausdurchsuchung zuvor, die den regulären Betrieb über Stunden komplett lahmlegen würde.

Die Akteneinsicht haben die amtsangehörigen Bürgermeister schon einmal beschlossen. In der Folge hat sich ein längerer Schriftverkehr zwischen dem Amt und der Rechts- und Kommunalaufsicht ergeben. Am Ende war der Aufsichtsbehörde in der Kreisverwaltung der gefasste Beschluss zu vage. Kritisiert wurde, dass die Entscheidung seinerzeit nichtöffentlich getroffen wurde, zudem sei sie zu allgemein. Die Ermittler könnten somit sämtliche Grundstücksverkäufe unter die Lupe nehmen. Das ist nicht gewollt. Die Mitglieder des Amtsausschusses haben den alten Beschluss aufgehoben und – konkretisiert auf ein Aktenzeichen – neu gefasst.

Demnach geht es um Grundstücksverkäufe in Born und Prerow. Zwar verlangte die Rechts- und Kommunalaufsicht einen öffentlichen Beschluss, Namen von Verdächtigen durften demnach aber nicht, auch nicht verkürzt, genannt werden. Von den Mitgliedern des Amtsausschusses wurde das als widersinnig gesehen. Schließlich würden die Mitglieder des Ausschusses lediglich eine Formalie durchführen, wie es der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) formulierte.

Ermittler schweigen

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern bestätigt in diesem Zusammenhang lediglich die Existenz des Aktenzeichens. Weder zum Stand der Ermittlungen, noch zu deren Inhalt und Verdächtigen werden sich die Ermittler zum derzeitigen Zeitpunkt äußern, so LKA-Sprecher Kriminalhauptkommissar Matthias Rascher. Zuständig für Wirtschaftskriminalität ist die Staatsanwaltschaft in Rostock. Auch dort wird auf Nachfrage lediglich ein Ermittlungsverfahren bestätigt. Sprecherin Staatsanwältin Maureen Wiechmann will sich zu keinerlei Detail, etwa die mögliche Größenordnung der Grundstücksgeschäfte in Born und Prerow, äußern.

Immobilien im Fokus

Als Geldwäsche werden die Aktionen bezeichnet, illegal erworbenes Geld beispielsweise aus Prostitution, Erpressung oder Korruption, in den regulären Wirtschaftskreislauf zu integrieren. Dafür gibt es laut Experten eine Fülle von Möglichkeiten. Oft genannt wird in diesem Zusammenhang der Kauf von Immobilien zur Integration von ursprünglich illegal erworbenem Bargeld in den Wirtschaftskreislauf. So würden marode Gebäude notdürftig saniert und dann mit Gewinn weiterveräußert. 1993 wurde in Deutschland das erste Geldwäsche-Gesetz beschlossen. Heute sind beispielsweise Banken verpflichtet, bei hohen Bargeldeingängen auf ein Konto das Finanzamt zu informieren. Auch Anwälte und Notare sind angehalten, ungewöhnlich scheinende Transaktionen zu melden.

Timo Richter