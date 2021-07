Gemeindefeuerwehr Ahrenshagen-Daskow: So soll sie fit gemacht werden

Ahrenshagen-Daskow

In ihrer jüngsten Sitzung bestätigten die Mitglieder der Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow die Wiederwahl von Ralf Magarin zum Gemeindewehrführer der Gemeindefeuerwehr Ahrenshagen-Daskow. Ebenfalls in dieser Sitzung erfolgte seine Ernennung zum Ehrenbeamten auf Zeit. Die Urkunde erhielt er aus den Händen von Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler. Die Wahl fand am 25. Juni statt. 37 Kameradinnen und Kameraden hatten daran teilgenommen.

Zum stellvertretenden Gemeindewehrführer wurde Bernd Zwar gewählt. Sarah Witteck wurde zur Schriftführerin gewählt. Bestätigt wurde von den Gemeindevertretern auch die ebenfalls am 25. Juni erfolgte Wahl von Steffen Heuer zum neuen stellvertretenden Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Pantlitz. Auch er wurde zum Ehrenbeamten auf Zeit ernannt.

Die Gemeindefeuerwehr Ahrenshagen-Daskow stehe vor großen Herausforderungen, machte Ralf Magarin gegenüber OZ deutlich. „Vor allem geht es darum, den Brandschutzbedarfsplan umzusetzen, und zwar so schnell wie möglich“, bringt er es auf den Punkt.

Zustand von Gerätehäusern seit Jahren ein Dauerthema

Zu den Themen, die bereits seit Jahren diskutiert werden, gehört der Zustand der Gerätehäuser. Während der Standort Ahrenshagen gut nutzbar sei, weisen die Gerätehäuser in Pantlitz und Altenwillershagen Mängel auf, heißt es in dem im Herbst 2019 fertiggestellten Brandschutzbedarfsplan für Ribnitz-Damgarten und die amtsangehörigen Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow. Das Gebäude in Altenwillershagen wird als sanierungsbedürftig eingestuft, das Gebäude in Pantlitz ist laut Gutachter untauglich. Eine Sanierung beider Gebäude sei eine Möglichkeit, zwei Ersatzneubauten eine weitere.

Die Gemeindevertreter von Ahrenshagen-Daskow entschieden sich für Neubau. Im Februar dieses Jahres beschlossen sie einstimmig, einen Bebauungs-Plan für den Neubau der Feuerwehr Pantlitz aufzustellen. Zuvor hatte die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die einen geeigneten Ort für den Neubau finden sollte. Im Ergebnis wurde die Fläche des jetzigen Sportplatzes favorisiert. Der kleine Fußballplatz werde nicht verschwinden, betonte Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler im Gespräch mit OZ. Das Spielfeld müsse nur ein kleines Stück verschoben werden.

Neue Fahrzeuge für Pantlitz und Altenwillershagen

Ziel sei es, bis Ende des Jahres den B-Plan endgültig zu beschließen. Voraussichtlich bis Jahresende sollen die Planungsleistungen für den Bau des Gebäudes ausgeschrieben werden. Darüber hinaus werde man Fördertöpfe suchen, um den Bau finanzieren zu können, so Sandra Schröder-Köhler. Das Gerätehaus in Altenwillershagen soll grundlegend saniert werden, sobald der Neubau in Pantlitz steht.

Weiterer wichtiger Punkt ist auch die technische Ausstattung der Feuerwehr. Derzeit werden in Pantlitz und Altenwillershagen unter anderem noch zwei mehr als 30 Jahre alte Robur LO als Löschfahrzeug genutzt. Da ist jetzt Land in Sicht. Die beiden Fahrzeuge sollen durch neue Technik ersetzt werden. „Wenn alles klappt, dann werden die Tragkraftspritzen-Fahrzeuge mit Wassertank (TSF-W) für Altenwillershagen und Pantlitz im nächsten Jahr kommen“, informiert Ralf Magarin.

Von Edwin Sternkiker